No más “prados” para diputados: las duras medidas anunciadas por Tomás Zambrano

Varios privilegios, como el alquiler de vehículos, desaparecerán y el diputado que no llegue a trabajar no recibirá salario. Estos son algunos de los cambios anunciados por Tomás Zambrano

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 19:17
Tomás Zambrano quedó en propiedad como presidente del Congreso Nacional para el período 2026–2030 y adelantó una serie de medidas que eliminarían varios privilegios de los congresistas.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Previo a ser juramentado como presidente del Congreso Nacional, Zambrano expuso los cambios que impulsará durante su gestión. ¿Cuáles son? Aquí los detalles.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
“El pueblo a este Congreso le demanda tolerancia, le demanda madurez política y que seamos capaces de escucharnos. El pueblo hondureño, después de esta elección, no quiere más politización”, expresó Zambrano.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Una de las primeras medidas anunciadas es el cero alquiler de vehículos para diputados, por lo que, según Zambrano, este privilegio queda eliminado. Además, se eliminará las subvenciones: "Vamos a seguir siendo gestores pero ya no con cheques a nombre de diputados".

Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Zambrano también anunció que el diputado que no llegue a trabajar no devengará salario, y que un diputado suplente no podrá ocupar la curul de un propietario perteneciente a otro partido político.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
“Esas reformas electorales deben fortalecer al Consejo Nacional Electoral, que se vio amenazado, y varias de esas reformas van a consistir en sanciones y obligaciones para los consejeros, tanto propietarios como suplentes. No se puede permitir que, por el capricho de un consejero, se pida no acompañar un pleno”, manifestó.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Entre otras medidas anunciadas destacan la eliminación de la Comisión Permanente y la aprobación de la Ley de Empleo por Hora.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Asimismo, Zambrano planteó una reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y propuso que, si un consejero del Consejo Nacional Electoral se ausenta sin justificación, sea destituido.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Tras ser juramentado como presidente del Congreso Nacional, Zambrano convocó a la instalación de la primera legislatura para el domingo 25 de enero a las 11:00 de la mañana.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
La aprobación de la Junta Directiva en Propiedad contó con el respaldo de todos los congresistas, incluidos los diputados de Libre, y la primera legislatura quedará instalada este 25 de enero.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
