No más “prados” para diputados: las duras medidas anunciadas por Tomás Zambrano

Tomás Zambrano quedó en propiedad como presidente del Congreso Nacional para el período 2026–2030 y adelantó una serie de medidas que eliminarían varios privilegios de los congresistas.
Previo a ser juramentado como presidente del Congreso Nacional, Zambrano expuso los cambios que impulsará durante su gestión. ¿Cuáles son? Aquí los detalles.
“El pueblo a este Congreso le demanda tolerancia, le demanda madurez política y que seamos capaces de escucharnos. El pueblo hondureño, después de esta elección, no quiere más politización”, expresó Zambrano.
Una de las primeras medidas anunciadas es el cero alquiler de vehículos para diputados, por lo que, según Zambrano, este privilegio queda eliminado. Además, se eliminará las subvenciones: "Vamos a seguir siendo gestores pero ya no con cheques a nombre de diputados".
Zambrano también anunció que el diputado que no llegue a trabajar no devengará salario, y que un diputado suplente no podrá ocupar la curul de un propietario perteneciente a otro partido político.
“Esas reformas electorales deben fortalecer al Consejo Nacional Electoral, que se vio amenazado, y varias de esas reformas van a consistir en sanciones y obligaciones para los consejeros, tanto propietarios como suplentes. No se puede permitir que, por el capricho de un consejero, se pida no acompañar un pleno”, manifestó.
Entre otras medidas anunciadas destacan la eliminación de la Comisión Permanente y la aprobación de la Ley de Empleo por Hora.
Asimismo, Zambrano planteó una reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y propuso que, si un consejero del Consejo Nacional Electoral se ausenta sin justificación, sea destituido.
Tras ser juramentado como presidente del Congreso Nacional, Zambrano convocó a la instalación de la primera legislatura para el domingo 25 de enero a las 11:00 de la mañana.
La aprobación de la Junta Directiva en Propiedad contó con el respaldo de todos los congresistas, incluidos los diputados de Libre, y la primera legislatura quedará instalada este 25 de enero.