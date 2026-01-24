¡Resguardado! Así luce el Congreso antes de la instalación de la primera legislatura

En reuniones previas, las bancadas de los partidos Liberal y Nacional, que conforman mayoría en el pleno, acordaron una agenda legislativa común. Para el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, la instalación del nuevo Congreso y los acuerdos alcanzados generan expectativas positivas, siempre que se cumplan y los diputados se concentren en su función de legislar.