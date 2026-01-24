¡Resguardado! Así luce el Congreso antes de la instalación de la primera legislatura

Más de 2,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional permanecen desplegados desde este sábado en los alrededores del Congreso Nacional como parte del dispositivo de seguridad previo a la instalación del primer período de sesiones de la legislatura 2026-2030, programado para este domingo.
Militares y agentes policiales, fuertemente armados, resguardan los accesos y predios del Poder Legislativo, mientras se realizan controles de tráfico, patrullajes permanentes y ensayos de protocolos de seguridad. El despliegue busca garantizar el orden durante el inicio de la nueva legislatura, en un contexto marcado por tensiones políticas tras las recientes elecciones generales.
El operativo de seguridad se intensificó luego de que el partido Libertad y Refundación (Libre), ahora en la oposición, denunciara fraude e injerencia extranjera en los comicios del pasado 30 de noviembre, cuyos resultados no reconoce.
Estas tensiones se agravaron tras el ataque con un artefacto explosivo contra la diputada Gladis Aurora López, del Partido Nacional, ocurrido el pasado 8 de enero, minutos antes de una sesión legislativa.
Mientras las fuerzas de seguridad custodian el edificio parlamentario, personal de mantenimiento ultima detalles logísticos en el Congreso, de cara a la sesión preparatoria en la que se dará inicio formal a la nueva legislatura integrada por 128 diputados.
Sectores sociales, gremiales y profesionales mantienen expectativas sobre el nuevo Congreso Nacional. Diversas voces han señalado la necesidad de que, una vez instalada la Junta Directiva en propiedad, los diputados retomen de inmediato una agenda legislativa consensuada, que incluya reformas a la Ley Electoral y a la Ley Orgánica del Legislativo.
El abogado y analista Germán Licona manifestó que la conformación de la nueva directiva representa un primer paso conforme a la Constitución, y consideró prioritario avanzar en reformas que blinden el valor del voto y eviten prácticas que, a su criterio, han debilitado la institucionalidad democrática.
Por su parte, el dirigente obrero Daniel Durón señaló que la población espera respuestas concretas del nuevo Congreso, especialmente en materia de empleo, reducción de la pobreza y reformas estructurales que mejoren la distribución del ingreso.
Advirtió además sobre los altos niveles de abstención electoral y el desafío que enfrentan los partidos políticos para recuperar la confianza ciudadana.
En reuniones previas, las bancadas de los partidos Liberal y Nacional, que conforman mayoría en el pleno, acordaron una agenda legislativa común. Para el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, la instalación del nuevo Congreso y los acuerdos alcanzados generan expectativas positivas, siempre que se cumplan y los diputados se concentren en su función de legislar.
El amplio despliegue militar también responde a la cercanía de la investidura presidencial de Nasry “Tito” Asfura, prevista para el próximo martes 27 de enero, acto que se realizará bajo estrictas medidas de seguridad y sin la presencia de jefes de Estado extranjeros, por razones de austeridad.
Con el resguardo de más de 2,000 efectivos y un Congreso custodiado por militares, Honduras se prepara para dar inicio a una nueva etapa legislativa en medio de expectativas, retos institucionales y un ambiente político marcado por la tensión postelectoral.