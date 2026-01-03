Con los ojos vendados y esposado: así fue trasladado Nicolás Maduro tras su captura

Estados Unidos.- El presidente venezolano Nicolás Maduro fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a bordo del buque estadounidense USS Iwo Jima, según una imagen difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en la red social Truth Social.

Maduro fue llevado al buque luego de ser capturado y trasladado en helicóptero, como parte del operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses.

En la fotografía compartida por Trump se observa a Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima vistiendo un traje color gris. El mandatario venezolano aparece con los ojos vendados, esposado y con los oídos cubiertos por lo que aparentan ser audífonos de aislamiento.

Asimismo, en la imagen se aprecia que sostiene un bote con agua mientras permanece de pie dentro de la embarcación militar.

En la publicación difundida por Trump no se observa a la esposa de Maduro, ella también fue capturada durante el mismo operativo.