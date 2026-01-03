  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro

La captura del presidente Nicolás Maduro provocó este sábado 3 de enero un ambiente de incertidumbre en Venezuela, reflejado en calles casi vacías y en la afluencia masiva de ciudadanos a supermercados, ante el temor de desabastecimiento.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 10:06
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
1 de 14

Miles de venezolanos forman largas filas, desde temprano, en los pocos supermercados que se mantienen abiertos para abastecerse de alimentos e insumos básicos.

Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
2 de 14

Entre calles desoladas y supermercados abarrotados amaneció Venezuela este sábado —3 de enero—, luego de que su capital fuera sacudida por explosiones provocadas por el gobierno de Estados Unidos (EE UU) durante la madrugada.

Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
3 de 14

Mientras tanto, las calles de las principales ciudades de Venezuela se mantienen completamente desoladas y con una baja circulación de vehículos.

Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
4 de 14

Las ciudades de Caracas y Maracaibo, dos de los principales testigos del ataque estadounidense, son las que más han salido a abastecerse en los supermercados.

 Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
5 de 14

Cabe recordar que, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro".

 Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
6 de 14

El mandatario venezolano fue capturado en conjunto con su esposa, Cilia Flores. La pareja fue sacada de Venezuela en helicóptero.

Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
7 de 14

De acuerdo con las declaraciones de Trump, Maduro se encontraba refugiado en una casa con fuertes medidas de seguridad.

Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
8 de 14

Sin embargo, aunque intentó refugiarse, no logró escapar del operativo organizado por Estados Unidos.

Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
9 de 14

El hecho mantiene en una intensa incertidumbre al pueblo venezolano sobre el futuro gobierno del país, la que los obliga a abastecerse de inmediato.

 Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
10 de 14

Pese a la multitud de dudas, muchos venezolanos celebraron la captura de Maduro entre lágrimas, saltos y gritos de libertad.

Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
11 de 14

Venezolanos que residen en países extranjeros como España, Colombia y Estados Unidos, no se quedaron atrás y celebraron la detención de quien hace unas horas era el líder de su país.

Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
12 de 14

Trump también se refirió a las personas que apoyan el mandato de Nicolás Maduro y aseguró que podrían tener un final "muy malo".

Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
13 de 14

"Si se mantienen leales, el futuro es muy malo, muy malo para ellos.. Hay banderas estadounidenses ondeando en las calles, así que creo que tiene muy poco apoyo. Era un dictador que el pueblo odiaba", aseguró.

 Foto: Agencia EFE
Venezuela con calles vacías y supermercados abarrotados tras captura de Maduro
14 de 14

Hasta el momento, no hay ningún pronunciamiento sobre quién tomará el poder en Venezuela de ahora en adelante. No obstante, los venezolanos se abastecen de alimentos y combustible por el temor a una larga incertitumbre en su país.

 Foto: Agencia EFE
Cargar más fotos