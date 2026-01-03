  1. Inicio
Hijos y esposa: Quién es la familia de Nicolás Maduro y a qué se dedica

El presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero de 2026 junto con su esposa Cilia Flores, tiene una familia que también ha estado bajo el escrutinio público

El presidente venezolano Nicolás Maduro, uno de los líderes más controversiales de la política contemporánea y acusado por Estados Unidos de narcotráfico, fue capturado este 3 de enero de 2026 junto con su esposa Cilia Flores, siendo trasladados fuera de Venezuela.

Las polémicas alrededor de Maduro también alcanzan a su familia, incluyendo a sus hijos e hijastros.

Nicolás Maduro Guerra: “Nicolasito”: El único hijo consanguíneo del presidente es Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, fruto del matrimonio de Maduro con su primera esposa, Adriana Guerra.

Nicolasito es economista y político, siguiendo los pasos de su padre. Actualmente es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la fuerza política que gobierna el país.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos como: Diputado a la Asamblea Nacional por el estado La Guaira, Vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional.

También fue Jefe del Cuerpo Especial de Inspectores de la Presidencia, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y coordinador de la Escuela Nacional de Cine.

Sin embargo, al igual que su padre, ha estado envuelto en controversias.

En 2023, fue señalado por presuntos esquemas de corrupción, sancionados por Estados Unidos.

Además de Nicolasito, Maduro tiene tres hijastros, hijos de su esposa Cilia Flores de un matrimonio anterior.

Se tratan de Walter Jacob Gavidia Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores y Yosser Daniel Gavidia Flores.

Los dos primeros han sido señalados públicamente por corrupción, gastos lujosos y presuntos nexos con el narcotráfico, mientras que Yosser mantiene un perfil más discreto y alejado de los medios.

Cilia Adela Flores de Maduro, nacida el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, Cojedes, es abogada y política, actualmente ejerciendo como primera dama. Su trayectoria combina liderazgo legislativo y presencia pública.

Entre sus cargos destacan: Diputada a la Asamblea Nacional por varias legislaturas, primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela (2006), Procuradora General de la República (2012-2013) y miembro activo del PSUV y de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

Cilia Flores estuvo casada previamente con Walter Ramón Gavidia Rodríguez, con quien tuvo a sus tres hijos: Walter Jacob, Yosser Daniel y Yoswal Alexander. Posteriormente, se casó con Nicolás Maduro el 15 de julio de 2013, consolidando su rol como primera dama.

