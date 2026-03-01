María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

Washington, Estados Unidos.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este domingo desde Estados Unidos que regresará a Venezuela "en pocas semanas" con el objetivo de "garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible". En un mensaje en video difundido a través de redes sociales, Machado aseguró que quiere lograr un "gran acuerdo nacional" para lograr la gobernabilidad del país y prepararse para "una nueva y gigantesca victoria electoral". "Para todo esto voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero", dijo.

Machado denunció que el actual Gobierno venezolano "son los mismos que han torturado y perseguido. Encarcelado desaparecido asesinado, expropiado y mentido".

Señaló que durante su estancia en Estados Unidos ha mantenido muchas reuniones, incluido con el presidente, Donald Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio; 17 senadores y 27 congresistas a quienes ha transmitido "el enorme potencial" que tendrá una "Venezuela democrática". María Corina Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por el chavismo.