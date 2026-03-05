Israel ha registrado al menos 13 impactos de misiles desde que empezó la guerra

Jerusalén.- Desde el inicio de la guerra con Irán se han producido en Israel al menos 13 impactos por los ataques con misiles iraníes, confirmó a EFE el Ejército de Israel, de los cuales al menos cuatro han sido directos y se desconoce cuántos se corresponden a metralla o proyectiles con bombas de racimo.

"Hay 13 lugares de impactos destacados, a los que las fuerzas del Comando del Frente Interior han llegado y desarrollado operaciones de búsqueda, rescate y asistencia para la población civil", señalaron las fuerzas armadas, que rechazaron dar más detalles sobre su distribución por motivos de seguridad.

Israel somete a censura militar los impactos de los misiles iraníes, que pueden impactar en áreas civiles pero también en infraestructuras estratégicas (políticas, económicas, militares, etc.), por lo que es posible que la cifra sea mayor a la aportada por las fuerzas armadas.