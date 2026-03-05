Siguen encontrando restos humanos en el Rancho Izaguirre, denuncian colectivos en México

Guadalajara, México.- Tras un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco (oeste de México), el colectivo Guerreros Buscadores denunció este jueves que siguen encontrando restos humanos y prendas alrededor del lugar que sirvió como campo de entrenamiento del crimen organizado. El 8 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció haber identificado un supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar en un predio 1.800 indicios entre pares de zapatos, ropas y artículos personales en el municipio de Teuchitlán, perteneciente a ese estado.

Tras las investigaciones, el Gobierno mexicano aceptó que el lugar era un centro de reclutamiento y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación, que ya había sido asegurado meses antes. “Regresamos hace 15 días. Por el lugar donde entramos no había resguardo, estuvimos trabajando por los lados de afuera del Rancho Izaguirre, así como la parte trasera, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimentas”, dijo Raúl Servín, miembro del colectivo en entrevista a medios locales. Agregó que dieron a conocer el hallazgo al personal del Ministerio Público que les acompañaba, quien “dijo que sí, que eran de humano”. Este jueves, representantes del colectivo visitaron el predio junto con autoridades estatales, además de publicar videos con los casos de personas desaparecidas exigiendo al Gobierno estatal y federal que no se olvide del caso.

CNDH señala omisiones