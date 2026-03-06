  1. Inicio
  2. · Sucesos

¿Intoxicación o víctima de un tiroteo? Muere un hombre en Las Brisas, San Pedro Sula

Inicialmente se creyó que la muerte estaba relacionada con un tiroteo ocurrido minutos antes en el sector; sin embargo, autoridades descartaron esa versión

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 07:04
¿Intoxicación o víctima de un tiroteo? Muere un hombre en Las Brisas, San Pedro Sula

El hallazgo del cuerpo se registró en la cancha ubicada en la parte baja del bordo, a un costado de Expocentro.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.– Un hombre perdió la vida durante la noche del miércoles -5 de marzo- en la colonia Las Brisas, en la ciudad de San Pedro Sula.

El hallazgo del cuerpo se registró en la cancha ubicada en la parte baja del bordo, a un costado de Expocentro.

Inicialmente, se atribuía su muerte a un tiroteo ocurrido minutos antes en el sector. Incluso, entre los vecinos circuló la versión de que se trataba de una masacre que habría dejado cuatro personas fallecidas.

Maximiliano Muñoz, policía atropellado por conductor que se negó a hacer el alto en operativo

Sin embargo, horas después, las autoridades descartaron esa versión y aseguraron que ninguna persona murió a causa del intercambio de disparos reportado en la zona.

De acuerdo con información preliminar, el ahora occiso habría perdido la vida por una posible intoxicación, aunque hasta el momento no se ha emitido un informe oficial que confirme la causa de muerte.

La identidad de la víctima continúa sin ser establecida. Vecinos del sector se negaron a brindar mayor información, ya que inicialmente atribuían el hecho a un acto violento.

Se estacionó y lo hallaron muerto: así encontraron a Cristino Viera dentro de su carro

Por su parte, las autoridades policiales indicaron que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias