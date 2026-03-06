¿Intoxicación o víctima de un tiroteo? Muere un hombre en Las Brisas, San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.– Un hombre perdió la vida durante la noche del miércoles -5 de marzo- en la colonia Las Brisas, en la ciudad de San Pedro Sula.

El hallazgo del cuerpo se registró en la cancha ubicada en la parte baja del bordo, a un costado de Expocentro.

Inicialmente, se atribuía su muerte a un tiroteo ocurrido minutos antes en el sector. Incluso, entre los vecinos circuló la versión de que se trataba de una masacre que habría dejado cuatro personas fallecidas.