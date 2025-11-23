Cristiano Ronaldo se luce con espectacular gol de chilena que le da la vuelta al mundo

Riad, Arabia Saudita.- Una chilena espectacular, cerca del punto de penalti, firmada por Cristiano Ronaldo, única opción de aprovechar el centro desde la derecha de Nawaf Boushal, abrillantó la goleada del Al Nassr ante el Al Khaleej (4-1), en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudí que domina, intratable, con pleno de triunfos, el conjunto que lidera el astro portugués.
Cristiano, de 40 años, arrebató el protagonismo del partido a su compatriota Joao Felix, que había marcado el camino de la novena victoria del conjunto que entrena Jorge Jesús.
Acumula a lo largo de su carrera 954 goles y diez en lo que va de curso de la Liga de Arabia Saudí. Está a un tanto de Joao Felix, primero en la tabla de anotadores del torneo esta campaña con once.
Fue precisamente el exjugador de Atlético Madrid y Barcelona el que abrió el marcador en el minuto 39, ocho después de que el VAR le anulara otro. Después, en el 42, asistió a Wesley, que hizo el segundo.
Acortó distancias para los visitantes Murad Al Hawsawi tras recibir un balón de Konstantinos Fortounis, pero en el minuto 77 el senegalés Sadio Mane acabó con toda incertidumbre al firmar el tercero del cuadro local.
Las opciones del Al Khaleej se deshicieron del todo en el 90, cuando fue expulsado Dimitros Kourbelis y dejó su equipo con diez hombres.
Después llegó la jugada del partido, de la competición, un centro desde la derecha de Nawaf Boushal, que ya había asistido a Sadio Mane, y una chilena perfecta de Cristiano Ronaldo para su gol 954.
Distancia de Cristiano Ronaldo sobre Messi
Tras su anotación de chilena, Ronaldo llegó a los 954 goles, ampliando su ventaja en la pelea que mantiene desde hace más de una década con Lionel Messi, con quien protagoniza una de las rivalidades más grandes en la historia del deporte.
Por el lado del argentino, Messi acumula 895 goles y este mismo día puede reducir la diferencia, ya que tendrá actividad con su equipo.
Inter Miami juega las semifinales de la Conferencia Este de la MLS y el argentino puede ser protagonista para seguir de cerca al portugués, aunque todo parece indicar que el ex Real Madrid será el primero en alcanzar ese número que será histórico.