Poznań, Polonia.- Luis Palma, tras quedar fuera en la ruta hacia el Mundial con la Selección de Honduras, se ha reincorporado con su equipo, el Lech Poznań de Polonia, donde ha tenido una destacada actuación.
En el reciente partido, su club goleó 4-1 al Radomiak Radom, y Palma contribuyó con una asistencia decisiva para uno de los goles del equipo.
El desempeño del seleccionado nacional ha sido fundamental para que el equipo azulón se mantenga en el cuarto lugar de la Ekstraklasa con 24 puntos tras 15 jornadas disputadas.
Desde su llegada a Lech Poznań, Luis Palma ha brillado notablemente, convirtiéndose en un referente del equipo polaco y mostrando su calidad futbolística.
La goleada del equipo ante Radomiak Radom consolidó su buena racha y dejó claro el nivel competitivo de Palma, que se convierte cuando juega en Polonia.
El atacante hondureño fue clave en la creación de jugadas ofensivas y se destacó por su visión de juego y precisión en las asistencias, reportan los medios polacos.
Lech Poznań, con 24 puntos en 15 jornadas, aspira a seguir escalando posiciones, y el aporte del hondureño es fundamental en este objetivo.
La combinación de Palma con otros delanteros como Mikael Ishak y el español Pablo Rodríguez ha generado un fútbol ofensivo y efectivo que les permitió una victoria contundente de 4-1 frente a Radomiak Radom.
Con esta destacada actuación, el jugador que pertenece al Celtic de Escocia, sigue dejando huella en el fútbol europeo y busca seguir creciendo en su carrera, a pesar de la decepción de no haber clasificado al Mundial con la selección hondureña.