Real Madrid y Arbeloa reciben otra mala noticia antes de partido por LaLiga

Madrid, España.- La infección bucal que sufre Eduardo Camavinga, por la que aún no ha podido ser intervenido de una muela, impide al centrocampista francés viajar a Vigo, para el encuentro del Real Madrid ante el Celta de la jornada 27 de LaLiga, que encara con diez bajas, siete canteranos citados y el regreso a la lista de Raúl Asencio. La vuelta de Raúl Asencio, que fuerza para jugar en Balaídos tras causar baja ante el Getafe por una contractura cervical, es la única noticia positiva para Álvaro Arbeloa en su momento más complicado en el banquillo del Real Madrid por la cantidad de bajas con la que encara un partido.

Con un total de diez ausencias se juega buena parte de sus opciones al título ligero el Real Madrid en Balaídos en la noche del viernes (2:00 PM). Por lesión no pueden jugar David Alaba, Éder Militao, Camavinga, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé. Y por sanción no lo podrán hacer Franco Mastantuono, expulsado ante el Getafe, ni Dean Huijsen y Álvaro Carreras, que en ese encuentro recibieron una cartulina amarilla con la que deben cumplir ciclo y un partido.