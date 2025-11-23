  1. Inicio
Mujer latina pierde su trabajo luego de sacarse una video con Lionel Messi

La mujer compartió todo lo ocurrido cuando se encontró a Lionel Messi y la razón por la que decidieron separarla de su trabajo

  • 23 de noviembre de 2025 a las 11:59
La mujer compartió todo lo ocurrido cuando se encontró a Lionel Messi y la razón por la que decidieron separarla de su trabajo
Una inmigrante latina perdió su empleo luego de una petición del futbolista argentino Lionel Messi.
Lionel Messi ha generado mucho impacto por la decisión en contra de una mujer indocumentada en los Estados Unidos.
La inmigrante perdió su trabajo tras realizarse petición a Leo Messi, jugador que milita en el Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos.
Yumara Salinas es la inmigrante de la nación de Venezuela que ha perdido su trabajo en suelo de los Estados Unidos.
Hace unos meses, Lionel Messi estuvo presente en el Kaseya Center, casa de los Miami Heat y, como era de esperarse, no pudo disfrutar con tranquilidad sin que algún aficionado le pidiera una foto.
Fue ahí cuando apareció Yumara Salinas, una mujer que trabajaba en el lugar y que tras ver a Messi, no dudó en pedirle un video para saludar a su esposo, quien es fan del argentino.
En su cuenta de Instagram, se puede ver el momento en que la mujer se encuentra con Messi, en lo que parece ser un estadio deportivo, pero no hay certeza de dónde es, y le pide un saludo; al inicio Lio piensa que es para ella, pero le aclara que es para su pareja Gredito Colón.
El argentino, que va caminando, se detiene rápidamente y manda el saludo, por lo que ella se mostró muy contenta, pero si vemos la descripción del posteo, pasó de una imagen feliz a una trágica.
“Y fue así como le hice el sueño realidad a mi pareja @greditocolon10, que el mejor jugador del mundo @we.are.messi @lionelmeesi le enviara un saludo... lastimosamente esto me costó mi empleo. El tiempo de Dios es perfecto y algo mejor vendrá para mi”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.
Yumara Salinas trabajaba en Miami hasta hace un par de meses, ya que la petición que le hizo a Messi el costó su trabajo.
Según parece, ella estaba en horario laboral y la empresa donde trabaja, decidió despedirla, sin haber información a detalle del motivo.
No se ha divulgado públicamente el nombre de la empresa ni han detallado oficialmente sus razones, lo que ha generado críticas y apoyo en redes.
Muchos usuarios han mostrado solidaridad con Yumara, calificando su despido como injusto. Su mensaje de esperanza —“el tiempo de Dios es perfecto”— ha sido compartido por otros que ven en su acto algo más que un simple saludo: una muestra de amor, admiración y vulnerabilidad humana.
La gente la apoya y espera que Messi pueda manifestarse en este caso, para que encuentre ‘una mejor oportunidad’.
Un video de 11 segundos, que consideró un regalo para su pareja, terminó convirtiéndose en la causa de su despido. Lo que empezó como una sorpresa terminó dejándola entre lágrimas e incertidumbre, en medio de la viralidad y las políticas de los recintos deportivos.
La inmigrante venezolana fue atendida de manera gentil por Messi, pero al final esto provocó que se quedara sin empleo en EUA.
Por ahora, ni Lionel Messi ni el Inter Miami han emitido comentarios sobre el caso. Tampoco la empresa empleadora ha entregado una postura oficial.
