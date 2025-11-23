  1. Inicio
Fichajes: Honduras busca DT, hijo de David Suazo cambia de club y Erick Puerto se iría

Estas son las noticias más relevantes en las últimas horas en el mercado de fichajes de Honduras

  • 23 de noviembre de 2025 a las 14:51
1 de 12

Te damos a conocer las noticias más relevantes que se han dado en las últimas horas en el mercado de fichajes de Honduras. La Bicolor busca DT, hijo de David Suazo cambia de club y Erick Puerto se iría al extranjero.

Foto: El Heraldo
2 de 12

Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, dijo que elegirán al nuevo DT de Honduras luego de diciembre. Desde ya se ha conocido que un agente hondureño llamado Maynor Singueza enviará CV de técnicos europeos para que sean considerados.

Foto: Cortesía redes
3 de 12

Uno de los nombres que ha sonado es Pedro Troglio, sin embargo, él confirmó a EL HERALDO que nadie lo ha contactado, pero que le gustaría la opción.

Foto: Cortesía redes
4 de 12

El presidente de Platense reconoció que ya hay interés de clubes en Ucrania, MLS y Costa Rica por el delantero Erick Puerto y podría salir al concluir el torneo.

Foto: Cortesía redes
5 de 12

David Edoardo Suazo, hijo mayor de David Suazo, fue fichado por el Altamura de la Serie C de Italia, que sería la tercera división en ese país.

Foto: Cortesía redes
6 de 12

Jhon Jairo López, DT de Victoria, adelantó que dos jugadores se irán del club en las próximas horas ante la falta de pago, sin brindar los nombres.

Foto: Cortesía redes
7 de 12

Luis Suazo, hijo mejor de David Suazo, se ha entrenado en los últimos días con el primer equipo de Sporting Braga de Portugal tras jugar el Mundial Sub17.

Foto: Cortesía redes
8 de 12

El hondureño de 18 años Jayson Quintanilla, deja al North Carolina FC y se convierte en agente libre.

Foto: Cortesía redes
9 de 12

Tras anunciar su retiro de la Selección de Honduras, Edrick Menjivar dejó en claro que continuará en Olimpia y su decisión solo abarca a la Bicolor.

Foto: Cortesía redes
10 de 12

El joven de 15 años, Bryan Adolfo Cano, viajará a España para hacer una prueba de dos semanas con el equipo culé y tratar de ser parte de La Masía.

Foto: El Heraldo
11 de 12

Tras anunciarse que no seguirá en Nashville, Bryan Acosta podría regresar a Real España para el siguiente certamen, aunque su intención es seguir siendo legionario.

Foto: Cortesía redes
12 de 12

Motagua tratará de fichar de nuevo a Agustín Auzmendi y ver sus aspiraciones salariales tras descender con Godoy Cruz de Argentina. En el nido saben que no será fácil porque ahora está más cotizado.

Foto: Cortesía redes
