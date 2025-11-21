Tabla de posiciones Liga Nacional: Platense amenaza con liguilla y lucha por la cima

Choloma, Honduras.- La jornada 18 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras comenzó con un vibrante partido este viernes. Platense consiguió un importante triunfo por marcador de 4-1 como visitante ante el CD Choloma en el estadio Rubén Deras, gracias a un hat-trick de Erick "Yio" Puerto, que mantiene vivo el sueño del “Tiburón” de avanzar a la liguilla.

Con este triunfo, Platense escaló hasta la sexta posición con 22 puntos, colocándose en zona de clasificación a la siguiente fase del certamen liguero. Por su parte, el CD Choloma continúa sin levantar cabeza y está en el décimo lugar con apenas 11 unidades, complicando aún más su panorama en la recta final del torneo.