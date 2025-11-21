Tabla de posiciones Liga Nacional: Platense amenaza con liguilla y lucha por la cima

Choloma, Honduras.- La jornada 18 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras comenzó con un vibrante partido este viernes. Platense consiguió un importante triunfo por marcador de 4-1 como visitante ante el CD Choloma en el estadio Rubén Deras, gracias a un hat-trick de Erick "Yio" Puerto, que mantiene vivo el sueño del “Tiburón” de avanzar a la liguilla.
Con este triunfo, Platense escaló hasta la sexta posición con 22 puntos, colocándose en zona de clasificación a la siguiente fase del certamen liguero. Por su parte, el CD Choloma continúa sin levantar cabeza y está en el décimo lugar con apenas 11 unidades, complicando aún más su panorama en la recta final del torneo.
Ayer, en duelo reprogramado por la jornada 15, Motagua también dio un paso importante en la recta final de las vueltas al vencer al Olancho FC 3-2, resultado que lo metió a la tercera posición con 28 puntos. En lo más alto, Olimpia permanece firme como líder con 37 unidades, seguido muy de cerca por Marathón, que suma 36 puntos. Real España ocupa la cuarta plaza con 25 puntos.
La lucha por los últimos cupos de repechaje está al rojo vivo. Lobos UPNFM se mantienen con 21 unidades, mientras que Juticalpa FC acumula 20 y pelea por no salir de zona de clasificación. Más abajo, Génesis PN está acechando con 16 puntos.
La acción de la jornada 18 continuará mañana sábado con dos duelos directos por la media tabla. Lobos UPNFM enfrentará al Juticalpa FC y Victoria recibe al Génesis PN, partidos que podrían dar un batacazo en este cierre de torneo.
Partidos restantes de la jornada 18
Sábado 22 de noviembre
UPNFM vs Juticalpa FC
Victoria vs Génesis PN
Domingo 23 de noviembre
Olimpia vs Marathón
Real España vs Motagua