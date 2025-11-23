Real España vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- Real España está jugando ante Motagua en el estadio Morazán de San Pedro Sula por la Liga Nacional de Honduras.

Motagua: Luis Ortiz, Christopher Meléndez, Luis Vega, Marcelo Santos, Clever Portillo, Luis Meléndez, Droopy Gómez, Jefryn Macías, Jorge Serrano, Carlos Palma y John Kleber.

Real España: Luis López, Maylor Núñez, Daniel Aparicio, Franklin Flores, Devron García, Jhow Benavídez, Jack Jean-Baptiste, Darixon Vuelto, Carlos Mejía, Roberto Osorto y Gustavo Moura.

--------------------------------------------

Los dos equipos vienes de ganar. La Realeza lo hizo ante el Victoria 2-0 en La Ceiba y el Ciclón tiene tres fechas en fila ganando, la última fue al Olancho 3-2 el jueves.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Real España también buscará desplazar en la tabla de posiciones con un triunfo del tercer lugar al Motagua (28) la Máquina es cuarto con (25). Un detalle muy importante en el clásico.

Los aurinegros solo han perdido dos veces en casa en el Apertura y han ganado cinco. El Ciclón Azul ha sido irregular jugando de visita con tres triunfos, un empate y tres derrotas.

Motagua venció tres goles a dos al Real España la última vez que se enfrentaron con goles de John Kleber de Oliveira, Jonathan Núñez y Denis Meléndez y para la Mákina Darlin Mencía y Jhow Benavidez.