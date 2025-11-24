  1. Inicio
  2. · Deportes

Sorpresas en convocatoria del Barcelona para juego ante Chelsea en Champions

Hansi Flick ha recuperado a una de sus figuras para este partido de Champions League ante el Chelsea pero sigue otro de baja

  • 24 de noviembre de 2025 a las 09:43
Sorpresas en convocatoria del Barcelona para juego ante Chelsea en Champions

El Barcelona llega a este juego luego de golear al Athletic Club por LaLiga.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El delantero Marcus Rashford, ausente en el último partido del Barcelona por un proceso gripal, ha entrado en la convocatoria para jugar este martes contra el Chelsea en Londres en la quinta jornada de la Liga de Campeones, mientras que el centrocampista Pedro González 'Pedri' sigue de baja por lesión.

El futbolista canario sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda el pasado 26 de octubre contra el Real Madrid que le ha obligado a perderse los últimos cuatro partidos.

¡Única! La nueva camiseta del Barcelona tiene una historia de gloria en El Clásico

Pedri todavía no se ha ejercitado junto al resto del grupo en la sesión de este lunes por la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en un entrenamiento en el que sí ha participado Rashford, que ya regresó el domingo al trabajo y ha recibido al alta médica tras superar un proceso gripal.

Así pues, el preparador Hansi Flick, que también recuperará al centrocampista Frenkie de Jong, baja en el triunfo del sábado contra el Athletic Club (4-0) por sanción, seguirá sin poder contar con los lesiondos Marc-André ter Stegen, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Pedri.

Convocatoria del Barcelona

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen

Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia

Centrocampistas: Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal y Dro

Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias