Sorpresas en convocatoria del Barcelona para juego ante Chelsea en Champions

Barcelona, España.- El delantero Marcus Rashford, ausente en el último partido del Barcelona por un proceso gripal, ha entrado en la convocatoria para jugar este martes contra el Chelsea en Londres en la quinta jornada de la Liga de Campeones, mientras que el centrocampista Pedro González 'Pedri' sigue de baja por lesión.

El futbolista canario sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda el pasado 26 de octubre contra el Real Madrid que le ha obligado a perderse los últimos cuatro partidos.