  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26

La equipación «El Clásico» rinde homenaje a la victoria por 3-0 del Barça sobre el Real Madrid en 2005, con los tiempos de los goles dentro del cuello

  • 19 de noviembre de 2025 a las 11:02
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
1 de 14

Con la frase "El fútbol es arte", el Barcelona presentó la nueva equipación para esta temporada.

 Foto: Internet
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
2 de 14

El club blaugrana lanzó oficialmente el cuarto uniforme para la temporada 2025-2026.

 Foto: FC Barcelona
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
3 de 14

Esta camiseta rinde homenaje al Clásico en el Bernabéu del año 2005, donde Barça ganó 0-3 con goles de Ronaldinho y Eto'o

 Foto: FC Barcelona
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
4 de 14

En el interior del cuello están plasmados los minutos en que se anotó cada gol.

 Foto: FC Barcelona
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
5 de 14

Camisa del club en la temporada 2005-2006. Una temporada memorable para la afición culé.
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
6 de 14

Además de llevarse El Clásico en el Bernabéu, el Barcelona ganó su segunda Champions League en su historia.

 Foto: Footyheadlines
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
7 de 14

La equipación también será utilizada por el Barcelona Femenino. Alexia Putellas posó con la nueva indumentaria.

 Foto: FC Barcelona
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
8 de 14

Alejandro Balde fue otro de los modelos para presentar la nueva indumentaria oficial.

 Foto: FC Barcelona
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
9 de 14

Esta nueva equipación está disponible a la venta desde este miércoles 19 de noviembre.

 Foto: FC Barcelona
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
10 de 14

La nueva camiseta presenta las franjas blaugrana en vertical pero desestructuradas, un detalle que inspirado en la trayectoria que hizo el balón en cada uno de los tres goles.

 Foto: FC Barcelona
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
11 de 14

Aquella noche, de la que se cumplen justo 20 años, el primer equipo ganó al eterno rival en un duelo en el que el Barça regaló al mundo una auténtica clase de fútbol.
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
12 de 14

En esa misma noche, la afición del Real Madrid aplaudió a la estrella brasileña, algo que quedará en el recuerdo de la rivalidad.
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
13 de 14

Ronaldinho se marchó con un doblete, mientras Eto'o también se unió a la fiesta con un gol.
El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26
14 de 14

El pantalón es de color granate con una franja azul en el lateral de cada pierna.

 Foto: Footyheadlines
Cargar más fotos