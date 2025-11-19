El uniforme especial del Barcelona para El Clásico de la temporada 2025-26

Con la frase "El fútbol es arte", el Barcelona presentó la nueva equipación para esta temporada.
El club blaugrana lanzó oficialmente el cuarto uniforme para la temporada 2025-2026.
Esta camiseta rinde homenaje al Clásico en el Bernabéu del año 2005, donde Barça ganó 0-3 con goles de Ronaldinho y Eto'o
En el interior del cuello están plasmados los minutos en que se anotó cada gol.
Camisa del club en la temporada 2005-2006. Una temporada memorable para la afición culé.
Además de llevarse El Clásico en el Bernabéu, el Barcelona ganó su segunda Champions League en su historia.
La equipación también será utilizada por el Barcelona Femenino. Alexia Putellas posó con la nueva indumentaria.
Alejandro Balde fue otro de los modelos para presentar la nueva indumentaria oficial.
Esta nueva equipación está disponible a la venta desde este miércoles 19 de noviembre.
La nueva camiseta presenta las franjas blaugrana en vertical pero desestructuradas, un detalle que inspirado en la trayectoria que hizo el balón en cada uno de los tres goles.
Aquella noche, de la que se cumplen justo 20 años, el primer equipo ganó al eterno rival en un duelo en el que el Barça regaló al mundo una auténtica clase de fútbol.
En esa misma noche, la afición del Real Madrid aplaudió a la estrella brasileña, algo que quedará en el recuerdo de la rivalidad.
Ronaldinho se marchó con un doblete, mientras Eto'o también se unió a la fiesta con un gol.
El pantalón es de color granate con una franja azul en el lateral de cada pierna.