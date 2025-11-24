  1. Inicio
  2. · Deportes

Messi y el Inter Miami conocen a su rival en la final de la Conferencia de Este

La final por la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) se jugará el próximo sábado entre Inter Miami y New York City en el Chase Stadium

  • 24 de noviembre de 2025 a las 10:03
Messi y el Inter Miami conocen a su rival en la final de la Conferencia de Este

El Inter de Miami eliminó al FC Cincinnati en las semifinales de la Conferencia Este

 Foto: Internet

Estados Unidos.- El New York City dio este domingo la gran sorpresa de la fase final de la MLS al eliminar por 0-1 al Philadelphia Union, campeón del Supporters' Shield, gracias a un solitario gol del veterano mediocampista argentino Maximiliano Moralez.

Con su victoria en Philadelphia, el New York City selló su pase a la final de la Conferencia Este de la MLS, donde se enfrentará el próximo sábado al Inter Miami de Lionel Messi, que hoy derrotó por 0-4 al Cincinnati.

Sorpresas en convocatoria del Barcelona para juego ante Chelsea en Champions

El Philadelphia Union llegaba como campeón del Supporters' Shield, el título que distingue al mejor equipo de la fase regular de la MLS.

Eso también le permitió disputar en Philadelphia las eliminatorias al título de la MLS, incluida la semifinal de conferencia de este domingo ante el New York City.

Sin embargo, ni las expectativas ni su condición de local le bastaron para evitar la eliminación a manos del New York City, que marcó el único gol del encuentro en el minuto 27.

El gol nació de la conexión argentina del New York City: Agustín Ojeda avanzó por la banda derecha, cedió el balón a Nico Fernández, que filtró una asistencia magistral para el desmarque de Moralez dentro del área.

Mundial 2026: Trump da duro revés a aficionados al prohibirles la entrada a Estados Unidos

La final del Este entre Inter Miami y New York City se disputará el próximo sábado en Miami. El ganador obtendrá un billete para la final de la MLS Cup para enfrentarse al campeón del Oeste, en cuya final espera rival el Vancouver.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias