Jugador de equipo de la Liga MX es acusado de robar casa

El futbolista del Cruz Azul, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano, está envuelto en un polémico tema legal.
Malos momentos vive el portero del Cruz Azul, Kevin Mier, quien sufre una fractura de tibia luego de fuerte entrada por el panameño Adalberto Carrasquilla del Pumas UNAM.
Además de ello, el colombiano está envuelto en un tema legal que lo involucra junto con la propietaria de la residencia en donde vivió en la Ciudad de México, Yolanda Muñiz Martínez, dueña del inmueble. Está acusado de incumplimiento de contrato, daños y robo de electrodomésticos.
La información se conoció por parte del diario Esto, de México, el 20 de noviembre de 2025, en donde la propietaria de la casa lo demandó ante el Poder Judicial de la Ciudad de México el 9 octubre de este año.
El futbolista de Cruz Azul enfrenta una demanda por un adeudo que asciende a 270 mil pesos mexicanos, cifra que corresponde a la renta impaga y penalizaciones asociadas.
La situación se agravó cuando, tras varios intentos fallidos de notificación, la demanda fue entregada el jueves trece de noviembre en las instalaciones de Cruz Azul en La Noria, donde un representante jurídico del club recibió el documento, según relató Yolanda Muñiz Martínez al medio Esto.
La propietaria explicó que Kevin Mier dejó de pagar la renta de la casa ubicada en San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras, donde residió durante el último año y medio.
Dicha vivienda antes fue ocupada por el mediocampista Kevin Castaño.
La propietaria describió el deterioro en el estado de la vivienda y los conflictos surgidos en los últimos meses, explicando que la causa de la reacción del portero colombiano se originó por el robo de unos tenis.
“Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó quince pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y por lo tanto ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no (pagaría)”, narró Yolanda Muñiz Martínez a Esto.
Además, la dueña afirmó que el futbolista no solo dejó de cumplir con sus obligaciones contractuales.
Según los relatos al diario Esto, confirmó Muñiz Martínez que Mier le entregó la casa en condiciones deplorables, con varios muebles dañados o rotos, y sin hacerse responsable de la limpieza ni de los desperfectos.
“La dejó destrozada. Sucia y no se ha hecho cargo de eso. Cuando trato de buscarlo se me esconde”, agregó la propietaria. Dentro de la misma información que entrega el diario Esto, se conoció que el colombiano debería tres meses de renta, valor que sigue en incremento con el paso de los días.
Además, referenciaron dentro de la misma acusación de Yolanda Muñiz Martínez que el portero de Cruz Azul se robó un horno microondas que eran parte de los electrodomésticos que hacían parte del inmueble.
Actualmente el arquero de Cruz Azul esta fuera de las canchas durante varios meses y pone en duda su participación en el proceso clasificatorio al Mundial 2026 con la Selección Colombia.