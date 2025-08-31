Feria de Villa Nueva cambia de nombre y se inaugurará como Mercado Arcadia Gómez

La Feria de Villa Nueva, en la salida a oriente de la capital, cambia de nombre y se transforma en el Mercado Arcadia Gómez. Con 196 puestos, estacionamiento propio y murales que celebran la gastronomía local. La Alcaldía promete un espacio moderno, seguro y organizado para vendedores y compradores.
El mercado se convierte en un espacio artístico gracias a sus murales pintados por Johnny McDonald y Joel Martínez. Las obras reflejan la gastronomía, los productos y la gente trabajadora, convirtiendo la remodelación en un homenaje visual a la cultura y tradición.
Este lunes 1 de septiembre se entregan las nuevas instalaciones de la Feria de Villa Nueva, renombrada Mercado Arcadia Gómez. Con parqueo para 71 carros, ocho camiones y 196 locales, la obra busca mejorar el orden, la seguridad y la venta de productos frescos en la capital.
El Mercado Arcadia Gómez llega como un proyecto que mejora la calidad de vida de los locatarios de Villa Nueva. La infraestructura busca ofrecer seguridad, comodidad y bienestar a familias que durante años esperaron esta obra.
Con locales organizados por abarritería, carnes, frutas y lácteos, la obra moderniza la venta de alimentos y fomenta la economía local, garantizando productos frescos para los capitalinos.
La remodelación de la Feria de Villa Nueva en Mercado Arcadia Gómez incluye baños para mujeres y hombres, garantizando higiene, comodidad y un entorno más ordenado para la comunidad y comerciantes.
El titular de la Gerencia de Orden Público informó que la central de abastos localizada en la salida a oriente, no será más feria y se llamará Mercado Arcadia Gómez.
Méndez explicó que la Feria de Villa Nueva llevará un nuevo nombre. “La corporación tomó a bien el nombre de Arcadia Gómez, una muy buena amiga del edil Jorge Aldana, que representaba los mercados”.