Feria de Villa Nueva cambia de nombre y se inaugurará como Mercado Arcadia Gómez

El antiguo espacio conocido como Feria de Villa Nueva cambia de nombre y ahora se inaugura como Mercado Arcadia Gómez, con 196 locales comerciales, estacionamiento y murales que resaltan la cultura local. !Así luce la nueva central de abasto!

  • 31 de agosto de 2025 a las 11:42
La Feria de Villa Nueva, en la salida a oriente de la capital, cambia de nombre y se transforma en el Mercado Arcadia Gómez. Con 196 puestos, estacionamiento propio y murales que celebran la gastronomía local. La Alcaldía promete un espacio moderno, seguro y organizado para vendedores y compradores.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
El mercado se convierte en un espacio artístico gracias a sus murales pintados por Johnny McDonald y Joel Martínez. Las obras reflejan la gastronomía, los productos y la gente trabajadora, convirtiendo la remodelación en un homenaje visual a la cultura y tradición.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
Este lunes 1 de septiembre se entregan las nuevas instalaciones de la Feria de Villa Nueva, renombrada Mercado Arcadia Gómez. Con parqueo para 71 carros, ocho camiones y 196 locales, la obra busca mejorar el orden, la seguridad y la venta de productos frescos en la capital.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
Tras más de dos años de espera y retrasos por problemas financieros, la Feria de Villa Nueva está concluido. Habrá control de alimentos semanal para ofrecer calidad a los vendedores y compradores por igual.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
El Mercado Arcadia Gómez llega como un proyecto que mejora la calidad de vida de los locatarios de Villa Nueva. La infraestructura busca ofrecer seguridad, comodidad y bienestar a familias que durante años esperaron esta obra.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
Con locales organizados por abarritería, carnes, frutas y lácteos, la obra moderniza la venta de alimentos y fomenta la economía local, garantizando productos frescos para los capitalinos.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
A pesar de los contratiempos, las instalaciones cuentan con 196 locales, parqueo y murales que representan la cultura local. En este semana se terminó los últimos detalles.

Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
La obra busca mejorar la experiencia de compra y garantizar el control sanitario de los alimentos en la capital. La Alcaldía asegura supervisión semanal de los alimentos para un servicio de calidad.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
El mercado contará con parqueo para 71 vehículos y ocho camiones. La obra, que enfrentó retrasos, promete modernizar la venta de alimentos y mejorar el ordenamiento vehicular en la zona.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
La remodelación de la Feria de Villa Nueva en Mercado Arcadia Gómez incluye baños para mujeres y hombres, garantizando higiene, comodidad y un entorno más ordenado para la comunidad y comerciantes.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
Los baños para mujeres y hombres estarán disponibles, mejorando la experiencia de compra y brindando un lugar seguro para vendedores y vecinos.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
Los murales del Mercado Arcadia Gómez destacan la identidad de Villa Nueva, plasmando la vida cotidiana, la gastronomía y el esfuerzo de los vendedores. Johnny McDonald y Joel Martínez imprimieron su arte en las paredes, transformando la antigua Feria en un punto cultural y visualmente atractivo.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
El titular de la Gerencia de Orden Público informó que la central de abastos localizada en la salida a oriente, no será más feria y se llamará Mercado Arcadia Gómez.

 Foto: Johnny Mcdonald
Méndez explicó que la Feria de Villa Nueva llevará un nuevo nombre. “La corporación tomó a bien el nombre de Arcadia Gómez, una muy buena amiga del edil Jorge Aldana, que representaba los mercados”.

 Foto: Johnny Mcdonald
