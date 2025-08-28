“Arriesgamos la vida al caminar”: Denuncian invasión de carros en aceras del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las aceras están diseñadas para que los peatones puedan caminar sin temor a ser atropellados, en el Distrito Central (DC) parecen servir más como estacionamiento vehicular. Los vehículos ocupan los paseos peatonales y las personas se ven obligadas a transitar a media calle. Esta escena se observa a diario en las calles capitalinas, generando molestia e inconformidad entre los ciudadanos. “¿Cómo se va a salvaguardar la vida de los peatones? Si con tanta falta de recuperación de las aceras y demás espacios públicos arriesgamos la vida al caminar por donde circulan los carros”, denunció Frank Moncada, uno de los capitalinos afectados por la situación.

Datos de la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC indican que, desde el 6 de enero de 2025 hasta el 6 de agosto, se han retirado 399 vehículos de las aceras en distintos sectores de la capital. Esto refleja solo una parte del problema, ya que hay muchos sectores donde el personal municipal no llega y los peatones se ven obligados a correr en medio de las calles, esperando no ser arrollados por un vehículo. Colonias como la 21 de Febrero, Arturo Quezada, San Francisco, Altos de la San Francisco, Lomas de Toncontín, Las Brisas, entre otras, han denunciado vivir este problema. "Las autoridades tienen que revisar que las aceras estén libres para el tránsito de los peatones, porque acá todos los días no hay acceso en la calle principal de Lomas de Toncontín", expuso Ramón Velázquez, uno de los residentes. El ciudadano aseguró que "las personas deben salir a la calle para transitar; esperamos que no ocurra un accidente".

Este tipo de acciones, aunque parecen comunes e inofensivas, representan un riesgo para quienes se movilizan caminando. Un solo descuido al cruzar un paso vehicular puede provocar accidentes mortales. Muchos conductores se apropian de estas vías porque no cuentan con estacionamiento en sus hogares y pagar uno privado representa un alto gasto mensual. Sin embargo, la prohibición de estacionar en este tipo de zonas no es negociable.

Multas y decomisos