Plazo por vencer: Habilitan puntos móviles para el pago de bienes inmuebles

Los capitalinos tienen hasta el 31 de agosto para pagar sus impuestos de bienes inmuebles. La AMDC instaló puntos móviles en algunos centros comerciales para facilitar el proceso

  • 28 de agosto de 2025 a las 16:30
La intención de los puntos habilitados es facilitar el trámite de pago a los capitalinos que no puedan llegar al centro de pago principal, en el edificio AER.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), habilitó dos puntos móviles en centros comerciales de la capital para facilitar el pago del impuesto de bienes inmuebles que vence este 31 de agosto.

Uno de los puestos está ubicado en el Mall Premier, al final del bulevar del Norte, frente a la carretera salida a Olancho. El mismo servicio se brinda en el Mall Las Cascadas, en el bulevar Fuerzas Armadas (FF AA).

Los puntos habilitados buscan facilitar el trámite de pago a los capitalinos que no puedan llegar a las instalaciones de la Gerencia de Atención al Ciudadan Atiende, Entiende, Resuelve (AER), en el centro de la capital, que es el centro de pago principal.

La sucursal establecida en el centro comercial Los Castaños, también está habilitada para atender a los ciudadanos. Estos cuatro puntos estarán disponibles hasta el domingo, cuando finaliza el plazo para pagar este impuesto local.

La población puede abocarse a los espacios para realizar sus pagos o consultar su estado de cuenta, lo único que se solicita es presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y el número de clave catastral.

Brenda Erazo, gerente de Recaudación y Control Financiero, informó que hasta este jueves, más de 110,000 capitalinos aún no han cumplido con el tributo.

Las autoridades recuerdan a la población la vigencia de la amnistía municipal que libera de pagar multas, recargos o intereses acumulados de años anteriores. Pese a esto, una gran parte de los ciudadanos siguen sin cumplir.

Para quienes deseen conocer su saldo pueden comunicarse al 9295-2801, donde el personal de la municipalidad se encargará de brindar toda la información necesaria. Cabe destacar que, los pagos se pueden realizar con tarjeta de crédito o a través de la banca en línea.

