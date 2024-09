Tim Burton recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El director de cine estadounidense Tim Burton fue homenajeado este martes con una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia en la que estuvo acompañado por los actores de su última película, ‘Beetlejuice Beetlejuice’, que se estrena este viernes en cines.

El cineasta, de 66 años, destapó la estrella número 2,788 aupado por cientos de seguidores que se agolparon frente a ‘Hollywood Toys & Costumes’, una conocida de tienda de artículos de Halloween donde se decidió inmortalizar su nombre.

“Cuando descubrí que estaría aquí (la estrella) casi me pongo a llorar porque he estado viniendo aquí desde que era un niño pequeño y la tienda no ha cambiado en absoluto”, dijo.