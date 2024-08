Tim Burton regresa a lo gótico: Beetlejuice 2, terror y comedia en el siglo XXI

VENEICA, ITALIA.- Tim Burton ha recuperado la ilusión por el cine con ‘Beetlejuice Beetlejuice’, la secuela de la popular comedia de terror de los 80, que ha llenado este miércoles de fantasmas y carcajadas la jornada de inauguración de la 81 Mostra de Venecia.”

Con los años me había desilusionado con la industria del cine”, ha dicho en rueda de prensa acompañado por Michael Keaton y Winona Ryder, que recuperan sus personajes del filme original y las nuevas incorporaciones de Jenna Ortega, Mónica Bellucci, Justin Theroux y Willem Dafoe.

”Siento que me había perdido un poco y esta película ha sido reenergizante para mi (...), me ha hecho darme cuenta de que la única manera de tener éxito es hacer lo que me gusta”, ha asegurado el director de ‘Edward Scissorhands’ o ‘The Nightmare Before Christmas’.