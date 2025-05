Emilio Izaguirre tras eliminación de Motagua ante Real España: "Se miró la picardía"

"Estoy muy triste, apesarado por la parte deportiva porque no concretamos el objetivo de llegar a otra final y lograr el bicampeonato. Vamos a seguir luchando. Y triste por lo que sucedió en el torneo, con el tema de suspensiones de nosotros. A Serrano le dieron dos expulsiones, tratamos de quitárselas porque no eran expulsiones y no se pudieron porque ellos decían que no podían decir nada", comenzó disparando Emilio Izaguirre.

Añadió: "Y ahorita nos quedamos callados ayer y hoy por esto, es una sinvergüenzada que en ninguna parte del mundo pasa eso. El que lo habilitó fue el abogado del mismo Real España, eso me dijo un de la Comisión de Disciplina, entonces, estamos en nada".

Emilio dejó claro que van con todo en la asamblea de cara al torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, donde buscarán elegir nuevas autoridades disciplinarias.

"Primero vamos a ver qué pasa en la asamblea, vamos a luchar para que hayan otras personas honestas y transparentes para el fútbol hondureño. Creo que es algo que no se puede seguir dando", manifestó.