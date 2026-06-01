Cuatro muertos en dos accidentes de tránsito en Honduras

Juticalpa, Olancho.- Al menos cuatro personas perdieron la vida en dos accidentes de tránsito registrados en diferentes zonas del país, según informes preliminares de las autoridades.

El primer hecho ocurrió en la madrugada de ayer a la altura de Jutiquile, Juticalpa, Olancho , donde una joven universitaria y una menor murieron tras un fuerte accidente vehicular. Las víctimas fueron identificadas como Lizeth Espinal y Sofía Zelaya.

En el automóvil también se transportaban otras tres personas, quienes resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial, donde permanecerán estables.

De acuerdo con versiones preliminares, el conductor habría perdido el control del vehículo al circular por exceso de velocidad, impactando violentamente contra un árbol.

El fuerte choque provocó que el automóvil quedara severamente destruido, mientras los equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos realizaban trabajos para recuperar los cuerpos.

El segundo accidente se registró en la carretera CA-13, a la altura de la aldea Ilamapa, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, donde dos jóvenes murieron tras la colisión entre una motocicleta y una rastra.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Aguilar y Delvin Hernández, quienes fueron trasladados con vida hacia un centro asistencial en La Ceiba, pero fallecieron en el trayecto debido a la gravedad de las heridas.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizaron las diligencias correspondientes para determinar la dinámica de ambos hechos que dejaron luto en cuatro familias hondureñas.