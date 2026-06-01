Muere mujer tras accidentarse con su pareja en barrio El Centro; regresaban a su casa

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer perdió la vida la madrugada de este lunes al sufrir un fuerte accidente en motocicleta en el barrio El Centro de Tegucigalpa, cuando transitaban a la altura del Ministerio de Identidad Nacional (MIN).

El percance vial ocurrió cuando la pareja regresaba a su hogar en la colonia Villa Olímpica, luego de culminar su jornada laboral en una taquería ubicada en la colonia Torocagua.

Se conoció preliminarmente que la pareja, que hasta el momento no ha sido identificada, fue embestida por un automotor en el cruce que dirige del parque Herrera al casco histórico y la calle que conduce al Barrio Abajo.