¿Por qué aún no entregan el cuerpo de la chef Sandra? Avances en su autopsia

Sandra Díaz del Valle era una reconocida chef que participó en varios medios de comunicación. Falleció el pasado 10 de junio, el mismo día en que celebraba su cumpleaños número 46. ¿Cómo avanzan los exámenes forenses?
Sandra fue atendida en una clínica privada y posteriormente trasladada al Hospital Escuela; sin embargo, según el portavoz del centro asistencial público, Miguel Osorio, llegó sin signos vitales.
El cuerpo de la chef fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público, donde ya se le practicó la autopsia. ¿Por qué aún no entregan su cuerpo?
La portavoz de Medicina Forense, Issa Alvarado, explicó que se trata de una "muerte indeterminada", debido a que la paciente llegó fallecida al Hospital Escuela. Por esta razón, los médicos trasladaron el cuerpo a la morgue de este centro asistencial y notificaron a Medicina Forense sobre el fallecimiento.
La portavoz de Medicina Forense explicó que, aunque el cuerpo de la chef ya está listo para ser retirado por sus familiares, aún permanece en la morgue porque "manifestaron que están esperando parientes del extranjero" y será hasta este jueves cuando realicen los trámites correspondientes para el retiro del cadáver.
"El cuerpo, el día de ayer (miércoles 10 de junio), los médicos realizaron la autopsia médico legal y todo lo encontrado. Los hallazgos encontrados al momento de realizar esta autopsia médico legal van a ser establecidos en un dictamen médico", dijo.
"A ella le hicieron varios exámenes que irán a los diferentes laboratorios del Centro de Ciencias Forenses y en su momento los médicos, cuando ya tengan esos exámenes, esos resultados, todo lo establecerán en el dictamen médico legal", agregó.
Las autoridades del Ministerio Público llegaron a la clínica estética privada donde Sandra recibió atención para realizar el secuestro de documentos relacionados con el caso. La chef Sandra será velada a partir de las 11:00 de la mañana en Funerales Espíritu Santo en Tegucigalpa.
La chef acudió a la clínica en busca de atención médica porque se sentía mal de salud. Según relató su esposo, el exdiputado Juan Fernando Lobo, en ese lugar le aplicaron una inyección en la nuca y, en ese momento, sintió una especie de descarga eléctrica.
Según indicó su esposo en el reporte, los médicos señalaron que Sandra se encontraba dormida y procedieron a administrarle varios medicamentos. Aunque los especialistas ya realizaron la autopsia médico-legal, aún será necesario esperar los resultados de los análisis forenses y el dictamen final para determinar las causas de su fallecimiento.