Javier López reacciona tras sellar pase a Copa Centroamericana y valora el bueno momento de Motagua

El estratega de los azules afirma que esta noche ha cumplido dos objetivos que se tenía marcado: clasificar a la Copa Centroamericana y recuperar el liderato del torneo, cuando solo resta una fecha para terminar la vueltas regulares.

Tegucigalpa, Honduras.- Javier López , técnico de Motagua , salió muy orgulloso de sus jugadores luego de golear al Choloma (5-1) en un Estadio Nacional sin público y asegurar matemáticamente un puesto para la Copa Centroamericana 2026-2027 .

"Estoy muy contento, son muchos objetivos los que hemos alcanzado con esta victoria justa y merecida, con ese pequeño inconveniente del penal en los primeros minutos, pero el equipo estuvo muy suelto, hicimos cinco goles, y poquito apenado por ese gol en contra", explicó López en la conferencia de prensa tras el encuentro.

"Nuestro objetivo número uno es la Copa Centroamericana, es fundamental para este club. Es especial porque sé cómo llegué a este torneo, los puntos que teníamos de desventaja con Marathón, Olimpia y España, sé todo lo que hemos tenido que remar. Aseguramos nuestro lugar en la fase final del torneo, queremos mantener este puesto y felicitar a la plantilla porque no ha sido fácil para todos. Hemos dado pasos importantes", sostuvo.

Sobre qué le falta a su equipo, López consideró que "quizás falta de concentración en los primeros minutos, no es fácil con la carga de los jugadores. Estábamos analizando que el día 6 jugamos acpa contra el Génesis, hoy es 26 y llevamos siete partidos en 20 días, dos de ellos sin público, y el grupo ha tenido que superar muchas dificultades. Remontar las dos derrotas consecutivas. Ahora tenemos más confianza. Todo es un proceso. El equipo va creciendo y cumpliendo objetivos. El torneo nacional para este club también es importante".

Fue consultado sobre el crecimiendo del defensor Juan Pablo Cacho: "Yo llevo varias semanas hablando con él y explicándole el proceso de este equipo. Viene de jugar en Victoria con un modelo de juego diferente, acá somos más abiertos y ofensivos. Él lo está haciendo muy bien".

Por último, López dijo que no solo le basta con ganar, ya que también quiere ver reflejado sobre el terreno de juego su idea y estilo de juego.