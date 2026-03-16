Conductor de bus en el que murió una madre e hijo en Potrerillos iba alcoholizado

Una madre y su hijo perdieron la vida tras un trágico accidente en Potrerillos, Cortés, donde el bus en el que se transportaban se volcó.
Tras el accidente, el conductor del bus trató de huir, pero fue capturado. Preliminarmente se informó que el individuo conducía bajo los efectos del alcohol, lo cual ya fue confirmado por las autoridades.
José Carlos Lagos, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) en San Pedro Sula, confirmó que el conductor manejaba en estado de ebriedad.
Como René Lazo Hernández fue identificado el conductor, quien, según Lagos, presentaba un alto porcentaje de alcohol en sangre.
"El conductor de este vehículo fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por suponerlo responsable de los delitos de homicidio, lesiones y conducción temeraria", dijo Lagos.
Las dos personas fallecidas fueron identificadas como Hilda Esther Gutiérrez y su hijo Kimber Leandro Pineda Gutiérrez, de seis años. La Policía confirmó que un total de nueve personas resultaron heridas.
"En la prueba de alcoholemia que se le practicó por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), se detectaron 190 grados de alcohol en la sangre", confirmaron las autoridades.
El conductor deberá presentarse a audiencia inicial. Se sospecha que, por los altos niveles de alcohol hallados en su cuerpo, pudo haber pasado la noche bebiendo.
Las personas se dirigían a una excursión desde Marcala, La Paz, hacia Omoa, Cortés. La madre que falleció junto a su hijo de seis años iba a festejar el cumpleaños número 13 de su hijo mayor, Kenneth, quien logró sobrevivir.
Sobre el conductor, Kenneth dijo: "Creo que se durmió, porque venía diciendo que tenía mucho sueño".La escena del accidente fue dantesca. El microbús quedó deshecho, con los vidrios quebrados y varias pertenencias de los afectados esparcidas en la calle.