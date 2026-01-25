Juan Diego Zelaya toma posesión como alcalde del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya fue juramentado este domingo 25 de enero como nuevo alcalde del Distrito Central en una ceremonia realizada en el Museo para la Identidad Nacional (MIN). Desde tempranas horas de este día, todo estaba listo para recibir a las a autoridades invitadas al acto protocolario. Uno de los primeros en arribar fue el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, junto a otros miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia, Juan Diego Zelaya rindió su juramentación como alcalde del Distrito Central y posteriormente le fue impuesta la banda que lo acredita oficialmente en el cargo. En el acto también estuvo presente el vicealcalde Aníbal Ehrler. La ceremonia fue breve, tal como lo había previsto el alcalde, quien previamente aseguró que se trataba únicamente de un acto simbólico, ya que de inmediato iniciaría con su agenda de trabajo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Juan Diego Zelaya fue declarado alcalde electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras encabezar el recuento con 164,465 votos, con una diferencia de más de 888 votos sobre su rival más cercano, el ahora exalcalde Jorge Aldana.