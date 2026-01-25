  1. Inicio
Juan Diego Zelaya toma posesión como alcalde del Distrito Central

Juan Diego Zelaya fue juramentado este domingo como nuevo alcalde del Distrito Central, tras ser declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE)

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 06:48
Juan Diego Zelaya toma posesión como alcalde del Distrito Central

Juan Diego Zelaya asumió oficialmente el cargo este domingo en una ceremonia breve en el Museo para la Identidad Nacional, bajo fuerte resguardo policial y tras un reñido proceso electoral.

 Foto: Linda Käsbohrer/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya fue juramentado este domingo 25 de enero como nuevo alcalde del Distrito Central en una ceremonia realizada en el Museo para la Identidad Nacional (MIN).

Desde tempranas horas de este día, todo estaba listo para recibir a las a autoridades invitadas al acto protocolario.

Uno de los primeros en arribar fue el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, junto a otros miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

CNE declara a Juan Diego Zelaya como el alcalde electo del Distrito Central para el periodo 2026-2030

Durante la ceremonia, Juan Diego Zelaya rindió su juramentación como alcalde del Distrito Central y posteriormente le fue impuesta la banda que lo acredita oficialmente en el cargo. En el acto también estuvo presente el vicealcalde Aníbal Ehrler.

La ceremonia fue breve, tal como lo había previsto el alcalde, quien previamente aseguró que se trataba únicamente de un acto simbólico, ya que de inmediato iniciaría con su agenda de trabajo.

Juan Diego Zelaya fue declarado alcalde electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras encabezar el recuento con 164,465 votos, con una diferencia de más de 888 votos sobre su rival más cercano, el ahora exalcalde Jorge Aldana.

Juan Diego Zelaya tras ser declarado alcalde electo: "La ciudad nos necesita unidos y no divididos"

El nuevo alcalde del Distrito Central fue juramentado en medio de tensiones, ya que el Museo para la Identidad Nacional permaneció resguardado por la Policía Militar del Orden Público, ante recientes disturbios protagonizados por simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), quienes defienden el triunfo de Jorge Aldana.

Según el CNE, Jorge Aldana quedó en segundo lugar con 163,577 votos, mientras que el tercer puesto fue para Eliseo Castro, del Partido Liberal, con 84,231 votos.

Daniela Zepeda
Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

