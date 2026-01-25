Juramentación de Juan Diego Zelaya en la capital tiene invitados especiales y fuerte resguardo

Tegucigalpa, Honduras.- El traspaso de mando municipal en el Distrito Central se realiza este domingo 25 de enero en las instalaciones del Museo para la Identidad Nacional (MIN), en el centro histórico de Tegucigalpa, en un acto que cuenta con invitados especiales, presencia de altas autoridades del Estado y un amplio dispositivo de seguridad.

El evento está encabezado por el alcalde electo Juan Diego Zelaya y cuenta con la presencia del presidente electo de la República, Nasry Asfura, quien asiste como invitado de honor, en un acto que busca marcar el inicio del nuevo período municipal 2026-2030.

A la ceremonia también asisten diputados propietarios y suplentes, así como designados presidenciales, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien acompaña el acto oficial en representación del Poder Legislativo.

Asimismo, se confirmó la presencia de invitados internacionales, incluyendo representantes de embajadas acreditadas en Honduras.

Entre las personalidades destacadas que asisten se encuentra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio, como parte del acompañamiento oficial y el respaldo de las instituciones de seguridad del Estado.

De igual manera, al acto protocolario ha sido invitado el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, junto a otros exfuncionarios, líderes políticos y representantes de distintos sectores de la sociedad.

El traspaso de mando se desarrolla en un ambiente de alta seguridad, con presencia de elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes han establecido anillos de resguardo en los alrededores del MIN para garantizar el orden y la tranquilidad durante la ceremonia.

Hasta el momento, no se han reportado protestas ni movilizaciones por parte de simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), por lo que las autoridades mantienen un monitoreo preventivo sin incidentes registrados.

Este evento resulta inusual, ya que el hasta hoy alcalde capitalino, Jorge Aldana, no hará entrega de la banda municipal, al argumentar que continúa exigiendo un conteo de actas del proceso electoral, situación que ha generado un contexto atípico en el traspaso de mando, aunque sin afectar la toma de posesión del nuevo alcalde, conforme a lo establecido en la ley.