Temporada de impuestos: ¿Cuáles son los errores más comunes?

Tegucigalpa, Honduras.-La temporada de impuestos en Estados Unidos puede ser un periodo de gran estrés para millones de contribuyentes. Aunque la tecnología ha facilitado el proceso a través de software especializado, los errores humanos siguen siendo la causa principal de retrasos en los reembolsos, auditorías inesperadas y sanciones económicas. Presentar una declaración precisa no solo es un deber legal, sino la mejor estrategia para proteger su bolsillo. A continuación, te mostramos los errores más frecuentes que cometen las personas al cumplir con el fisco y cómo asegurarse de que su declaración sea impecable.

1. Datos de identificación incorrectos

Parece elemental, pero los errores en los Números de Seguro Social (SSN) o en los Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) son de los más comunes. Un número equivocado o transpuesto puede invalidar créditos fiscales o causar que el sistema del IRS rechace automáticamente la declaración. Por eso verifique que cada número y el nombre de cada dependiente coincidan exactamente con lo que aparece en su tarjeta física. No confíe en su memoria; tenga los documentos a mano.

2. Errores matemáticos y de transcripción

A pesar del uso de calculadoras y aplicaciones, los errores en las sumas, restas o en el ingreso de datos desde los formularios (como el W-2 o el 1099) siguen ocurriendo. Olvidar incluir ingresos de trabajos secundarios (gig economy), intereses bancarios o dividendos es una señal de alerta para el IRS, ya que ellos reciben una copia de esos mismos formularios. Además, confundir las casillas de deducciones con las de ingresos puede cambiar drásticamente su responsabilidad fiscal.

3. Elegir el estado civil tributario equivocado

El estado civil (soltero, casado presentando en conjunto, casado presentando por separado, cabeza de familia o viudo cualificado) determina su deducción estándar y las tasas impositivas que se le aplican. Muchos contribuyentes que mantienen a sus hijos o padres califican como "Cabeza de Familia", lo cual es más beneficioso que presentarse como "Soltero", pero a menudo eligen la opción incorrecta por falta de asesoría.

4. Presentar demasiado pronto (o demasiado tarde)

La impaciencia por recibir el reembolso puede jugar en contra. Si presenta su declaración antes de recibir todos sus documentos (como los formularios de intereses de préstamos estudiantiles o de hipotecas), terminará enviando una declaración incompleta que requerirá una enmienda posterior, retrasando su dinero por meses. Por otro lado, esperar al último minuto aumenta las probabilidades de cometer errores por estrés o de no encontrar un preparador disponible.

5. El fenómeno del "preparador fantasma"

Un error crítico no ocurre en el papel, sino en la elección de quién lo ayuda. Los "preparadores fantasmas" cobran una tarifa, pero se niegan a firmar la declaración o a incluir su Número de Identificación de Preparador de Impuestos (PTIN). Estos individuos suelen prometer reembolsos inflados mediante deducciones falsas. Si el IRS detecta el fraude, el único responsable legal será usted, no el preparador que desapareció.

6. Información bancaria errónea para el depósito directo

El método más rápido para recibir su reembolso es el depósito directo, pero este solo funciona si los números de ruta y de cuenta son exactos. Si los números están mal, el banco rechazará el depósito y el IRS tendrá que emitir un cheque físico, un proceso que puede tardar semanas adicionales.

7. No firmar la declaración