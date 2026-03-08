Capturan a presunto asesino de maestro de la etnia Pech en Olancho

Olancho, Honduras.- En menos de 30 horas, el presunto asesino de un maestro de la etnia Pech, crimen ocurrido en Olancho, fue capturado este domingo por elementos de la Policía Nacional.

El asesinato se suscitó la noche del pasado viernes en la aldea Vallecitos, Dulce Nombre de Culmí, cuando ambos hombres departían.

La captura se llevó a cabo en la misma aldea luego de trabajos de localización realizados por equipos de investigadores.