En tres días dictarán sentencia al asesino del abogado René Altamirano

Desde la penitenciaría de Támara, en donde está recluido, el encausado compareció alrededor de las 10:20 am en su audiencia de procedimiento abreviado, la cual su defensa acordó con el Ministerio Público (MP) a fin de ser beneficiado con una reducción de la pena por el delito que se le imputa.

San Pedro Sula, Honduras.- Vía Zoom, Franklin Eduardo Ramírez Majano, de 23 años de edad, ratificó ante un juez su responsabilidad en el asesinato del abogado penalista René Altamirano.

Durante el proceso, el juez escuchó en viva voz la confesión de Ramírez Majano, en la que admitió haber disparado el arma que acabó con la vida del profesional del derecho.

El juez que conoció la causa indicó que tenía tres días para emitir la sentencia condenatoria, la cual estaría entre los 15 a 20 años de prisión debido al beneficio adquirido tras su confesión.

Se conoció que la defensa pidió 15 años, mientras que la Fiscalía los 20. El Código Penal establece que el delito de asesinato ronda entre los 20 y 25 años de prisión.

Franklin Ramírez, a quien la Policía sindica como miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue capturado el 17 de marzo en la colonia Brisas del Salto en El Progreso, Yoro.

Las investigaciones policiales dictaminaron que por el pago de 50,000 lempiras accedió a quitarle la vida al togado.

El hecho ocurrió el 6 de febrero pasado, cuando él junto a un menor dieron vigilancia y seguimiento a bordo de motocicletas a Altamirano. Aprovechando que este compraba en una pulpería ubicada a media cuadra de su bufete, que funcionaba en la 14 calle, entre la 2 y 3 avenida del barrio Medina de San Pedro Sula , Majano le disparó en la cara.