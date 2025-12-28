Principales represas de la capital cierran el año con niveles estables de agua

Tegucigalpa, Honduras.- Los principales embalses que abastecen a la capital hondureña cerrarán este diciembre con niveles estables de agua debido a las lluvias que cayeron en meses anteriores sobre las afluencias que llegan hasta los almacenamientos. La represa Los Laureles registra actualmente un 83% de su capacidad, es decir, un volumen de almacenamiento de 8.723 millones de metros cúbicos, cifras que reflejan una condición favorable para la distribución del año. En el caso de la represa La Concepción, considerada el principal reservorio del sistema, el nivel actual es de almacenado de 30.859 millones de metros cúbicos, un nivel eficiente para administrar agua los próximos meses. Ambos embalses muestran un nivel significativo producto de las lluvias acumuladas durante la temporada de invierno, lo que ha permitido terminar el año sin escenarios críticos de desabastecimiento generalizado.

La represa Los Laureles, por su menor capacidad, es la que primero refleja los impactos de la demanda de la ciudad durante los meses más críticos del verano. En cambio, La Concepción ofrece un mayor respaldo para abastecer de agua la ciudad, pero su volumen también está sujeto a una buena distribución para evitar descensos acelerados en los primeros meses del próximo año.

Promesas de represas

Manuel Amador, presidente de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, refirió que la actual administración de Jorge Aldana prometió más represas para abastecer de agua la capital, sin que hasta ahora se concreten avances visibles en nuevos embalses. Amador recordó que funcionarios municipales aseguraron que la represa San José terminaría, incluso mencionando fechas específicas para su ejecución. Sin embargo, considero que no existían las condiciones técnicas ni sociales para avanzar. Uno de los principales obstáculos señalados ha sido la falta de estudios completos y consensos previos con las comunidades de las zonas donde se podrían construir nuevas represas.