Capturan al presunto implicado en crimen de Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Luego de dos días de búsqueda y rastreo en las cámaras de seguridad en la zona, la Fiscalía de Danlí y agentes de la Dirección de Investigación Policial (DPI) dieron captura al presunto asesino de una costurera en la ciudad de Las Colinas, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

El detenido fue identificado como Rony Geovany Macedo Gálvez, de 34 años de edad, originario de Campamento, Olancho, quien fue capturado en la colonia Las Lomas de Guaimaca, Francisco Morazán.

El informe del Ministerio Público indica que Macedo Gálvez estaría detrás del crimen de Martha Elizabeth Montalván Cáceres, una costurera asesinada el pasado martes 26 de mayo.