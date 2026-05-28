Capturan al presunto implicado en crimen de Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Luego de dos días de búsqueda y rastreo en las cámaras de seguridad en la zona, la Fiscalía de Danlí y agentes de la Dirección de Investigación Policial (DPI) dieron captura al presunto asesino de una costurera en la ciudad de Las Colinas, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
El detenido fue identificado como Rony Geovany Macedo Gálvez, de 34 años de edad, originario de Campamento, Olancho, quien fue capturado en la colonia Las Lomas de Guaimaca, Francisco Morazán.
El informe del Ministerio Público indica que Macedo Gálvez estaría detrás del crimen de Martha Elizabeth Montalván Cáceres, una costurera asesinada el pasado martes 26 de mayo.
Macedo Gálvez fue localizado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del 911, las cuales permitieron ubicar el vehículo del sospechoso, quien se trasladaba en una Jeep con placa HDY-4360.
Un testigo del crimen también habría sido pieza clave en esta investigación, permitiendo así la captura de este hombre, quien confesó que recibió un pago de 100 mil lempiras para matar a la costurera.
El día del crimen
El hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana, cuando la mujer, quien trabajaba como costurera, se encontraba en su vivienda.
Versiones de los hechos indican que un hombre desconocido llegó a tocarle la puerta, bajo el engaño de que necesitaba el arreglo de un pantalón. Sin embargo, cuando la costurera abrió la puerta, recibió un disparo.
Montalván era originaria de Agua Caliente, San Matías, pero se habría trasladado a la colonia Nueva Esperanza, donde era conocida por confeccionar ropa.