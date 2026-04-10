Policía y alcaldes coordinarán acciones para reforzar la seguridad en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional anunció el despliegue de operativos preventivos con el objetivo de reforzar la seguridad en distintos municipios de Francisco Morazán.

Durante este viernes 10 de abril, las autoridades de seguridad abordaron ese tema como eje central en una reunión interinstitucional que reunió a mandos policiales y alcaldes de la zona norte y occidente del departamento, con el propósito de coordinar acciones conjuntas ante los desafíos que afectan la seguridad de sus comunidades.

El encuentro fue encabezado por el director general de la Policía Nacional, comisionado Rigoberto Oseguera Mass, junto con el Directorio Estratégico. Las autoridades subrayaron la importancia de construir soluciones desde el territorio, en coordinación con los gobiernos locales y la ciudadanía.

Durante la reunión se acordó implementar un modelo de intervención que incluye el despliegue de equipos policiales especializados para el diagnóstico, la intervención comunitaria y la instalación de mesas de seguridad ciudadana.