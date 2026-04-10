Policía y alcaldes coordinarán acciones para reforzar la seguridad en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional anunció el despliegue de operativos preventivos con el objetivo de reforzar la seguridad en distintos municipios de Francisco Morazán.
Durante este viernes 10 de abril, las autoridades de seguridad abordaron ese tema como eje central en una reunión interinstitucional que reunió a mandos policiales y alcaldes de la zona norte y occidente del departamento, con el propósito de coordinar acciones conjuntas ante los desafíos que afectan la seguridad de sus comunidades.
El encuentro fue encabezado por el director general de la Policía Nacional, comisionado Rigoberto Oseguera Mass, junto con el Directorio Estratégico. Las autoridades subrayaron la importancia de construir soluciones desde el territorio, en coordinación con los gobiernos locales y la ciudadanía.
Durante la reunión se acordó implementar un modelo de intervención que incluye el despliegue de equipos policiales especializados para el diagnóstico, la intervención comunitaria y la instalación de mesas de seguridad ciudadana.
“Vamos a intervenir 16 comunidades mediante un trabajo cercano con la población, identificando problemáticas, diagnosticándolas y actuando en los territorios donde se registran situaciones de riesgo”, explicó el comisionado Oseguera.
Detalló que estas acciones abarcarán alrededor de 15 municipios, principalmente en las zonas norte y occidente del departamento.
Asimismo, se informó que en la ejecución de estas estrategias participarán la Dirección de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios (DAIC), las alcaldías y las comunidades, con el fin de promover la participación ciudadana y la corresponsabilidad en materia de seguridad.
Las autoridades indicaron que los aviones estarán focalizados en sectores con mayor incidencia delictiva.
En ese sentido, Oseguera señaló que uno de los retos es fortalecer la cultura de la denuncia, que en los últimos años ha disminuido debido a que “no hay nadie que formalice la denuncia; entonces, los delitos siguen impunes”.
"Estamos trabajando para formalizar más denuncias y pronto estaremos ejecutando órdenes de captura. Este es el inicio de un proceso que apunta a garantizar la seguridad de la población y confiamos en que futuras reformas legales nos permitirán actuar con mayor rapidez", concluyó.
Bajo esa narrativa, las autoridades de seguridad puntualizaron que el plan también abarcará otros sectores del territorio nacional, como Olancho y Yoro.