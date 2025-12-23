Angélica Álvarez a Nasralla:“Amárrese los pantalones y defienda su triunfo, no sea cobarde”

Tegucigalpa, Honduras.– La candidata a designada presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Angélica Álvarez, pidió al candidato presidencial, Salvador Nasralla, “defender su triunfo” y que dejara de ser “cobarde”. La reacción de Álvarez se dio después de que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, votaran para avanzar con la declaratoria de los resultados electorales a nivel presidencial, a pesar de que aún están pendientes de revisión 395 actas que presentan inconsistencias. “Por favor, señor presidente, no termine de dar el golpe electoral contra el pueblo, mismo que usted impulsó”, expresó Álvarez en su mensaje publicado en su cuenta de X.

La dirigente de Libre también hizo un llamado directo al candidato liberal para que defienda lo que considera su victoria electoral. “No ha aprendido nada este Salvador Nasralla, amárrese los pantalones y defienda su triunfo, no sea cobarde”, añadió. El pronunciamiento se suma a una serie de reacciones políticas que han surgido tras el avance del proceso de declaratoria presidencial, en un contexto marcado por reclamos de distintos sectores sobre la revisión de actas y la transparencia del escrutinio. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Por favor señor presidente no termine de dar el golpe electoral contra el pueblo, mismo que usted impulsó". No ha aprendido nada este @SalvaPresidente amarrese los pantalones y defienda su triunfo no sea cobarde. https://t.co/96p9lbScIS — Angélica Álvarez (@angelica_hn1) December 24, 2025

Hasta el momento, el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, es quien lidera los resultados electorales, sin embargo, son apenas 28,000 votos los que lo separan de Salvador Nasralla.