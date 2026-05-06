De la Fuente confía en que Lamine Yamal y Nico Williams "van a estar" en Mundial

Madrid, España.-El seleccionador de fútbol de España, Luis de la Fuente, mostró este miércoles su confianza en la presencia de Lamine Yamal y Nico Williams en el Mundial, mientras que ha dejado en el aire la participación de Pablo Páez 'Gavi' y Dani Carvajal, que dependerá de su evolución física.

De la Fuente aseguró que tanto el futbolista del Barcelona Lamine Yamal como el del Athletic Club Nico Williams forman parte de sus planes inmediatos, como la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

“Van a estar, si Dios quiere”, afirmó el seleccionador al ser preguntado por su disponibilidad durante la presentación de su biografía, 'La vida se entrena cada día'.

El técnico riojano, de 64 años y campeón de la Liga de Naciones 2023 frente a Croacia y de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra, ha contextualizado su mensaje dentro de la planificación del tramo final de la temporada.