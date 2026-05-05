Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, recibe la camiseta del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- La visita del presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, ha marcado un hecho bastante relevante para la proyección del fútbol hondureño.
El máximo directivo del fútbol profesional en el país ibérico se encuentra en el país para establecer un acercamiento formal entre la competición que él dirige con la Liga Nacional de Honduras con el fin de sentar las bases para una cooperación bilateral entre ambas partes.
Tras sostener una reunión con autoridades de la Liga Nacional de Honduras por la mañana, el presidente de LaLiga española recibió un detalle muy especial.
Tebas tuvo un encuentro con Osman Madrid, director deportivo del Olimpia, que no dejó pasar la oportunidad de obsequiarle la camiseta del club merengue al español.
La agenda de Tebas
Javier Tebas arribó a Honduras este 5 de mayo y se espera que durante su estadía en el país sostenga una serie de reuniones con autoridades del fútbol nacional con el fin de fortalecer las relaciones institucionales.
"Me parece perfecto (la asociación con ligas de Centroamérica) fuimos fundadores de la asociación de ligas mundiales y creo que es una forma muy adecuada de establecer hacia dónde va el fútbol, lo que hay que trabajar en las ligas, los retos que tenemos, los riesgos que tenemos que intentar solventar", dijo Tebas previo a reunirse con el presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera.
Durante el encuentro, Tebas y los directivos de la Primera División hondureña abordaron temas como la importancia de las ligas nacionales en la gobernanza del fútbol, los avances de LaLiga en la lucha contra el fraude audiovisual y el uso de la Inteligencia Artificial.