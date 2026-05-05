Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, recibe la camiseta del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- La visita del presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, ha marcado un hecho bastante relevante para la proyección del fútbol hondureño.

El máximo directivo del fútbol profesional en el país ibérico se encuentra en el país para establecer un acercamiento formal entre la competición que él dirige con la Liga Nacional de Honduras con el fin de sentar las bases para una cooperación bilateral entre ambas partes.

Tras sostener una reunión con autoridades de la Liga Nacional de Honduras por la mañana, el presidente de LaLiga española recibió un detalle muy especial.