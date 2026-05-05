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Otro escándalo en Real Madrid: Rudiger le pegó una cachetada a compañero y casi se van a los golpes

El incidente se habría producido en la ciudad deportiva de Valdebebas, durante una sesión de entrenamiento

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 09:18
Otro escándalo en Real Madrid: Rudiger le pegó una cachetada a compañero y casi se van a los golpes
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Real Madrid sigue en llamas y en las últimas horas se ha revelado un nuevo escándalo. Dos jugadores estuvieron a punto de irse a los golpes.

Fotos: Cortesía.
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El Real Madrid atraviesa una delicada crisis deportiva tras encadenar resultados irregulares y alejarse de los títulos.
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A pocos días de finalizar la temporada, el equipo blanco se encamina a firmar otra campaña sin trofeos, algo que aumenta la presión interna.
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Este panorama ha provocado que las tensiones dentro del vestuario sean cada vez más visibles y difíciles de contener.
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Los roces no solo involucran al cuerpo técnico, sino también a varios futbolistas del primer equipo.
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El periodista Miguel Serrano reveló un nuevo episodio que refleja el complicado ambiente que se vive.
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La información salió a la luz durante el programa Radioestadio Noche de Onda Cero.
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Según el reporte, Antonio Rüdiger protagonizó un altercado con Álvaro Carreras.
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El incidente se habría producido en la ciudad deportiva de Valdebebas, durante una sesión de entrenamiento.
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Todo comenzó con una discusión entre ambos defensores por diferencias en la forma de interpretar el juego.
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La situación se salió de control y, presuntamente, Rüdiger terminó dándole una bofetada a su compañero.
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Este hecho ocurrió en el intervalo entre los compromisos ante Deportivo Alavés y Real Betis.
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Aunque el conflicto no escaló más allá del momento, dejó en evidencia el ambiente cargado dentro del plantel.
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Las distintas visiones futbolísticas y la brecha generacional han generado constantes fricciones en el grupo.
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Además, Carreras ha visto reducido su protagonismo en los últimos encuentros del equipo.
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Incluso Álvaro Arbeloa le ha ganado terreno en la titularidad, reflejando su pérdida de confianza en el once.
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