Otro escándalo en Real Madrid: Rudiger le pegó una cachetada a compañero y casi se van a los golpes

Real Madrid sigue en llamas y en las últimas horas se ha revelado un nuevo escándalo. Dos jugadores estuvieron a punto de irse a los golpes.
El Real Madrid atraviesa una delicada crisis deportiva tras encadenar resultados irregulares y alejarse de los títulos.
A pocos días de finalizar la temporada, el equipo blanco se encamina a firmar otra campaña sin trofeos, algo que aumenta la presión interna.
Este panorama ha provocado que las tensiones dentro del vestuario sean cada vez más visibles y difíciles de contener.
Los roces no solo involucran al cuerpo técnico, sino también a varios futbolistas del primer equipo.
El periodista Miguel Serrano reveló un nuevo episodio que refleja el complicado ambiente que se vive.
La información salió a la luz durante el programa Radioestadio Noche de Onda Cero.
Según el reporte, Antonio Rüdiger protagonizó un altercado con Álvaro Carreras.
El incidente se habría producido en la ciudad deportiva de Valdebebas, durante una sesión de entrenamiento.
Todo comenzó con una discusión entre ambos defensores por diferencias en la forma de interpretar el juego.
La situación se salió de control y, presuntamente, Rüdiger terminó dándole una bofetada a su compañero.
Este hecho ocurrió en el intervalo entre los compromisos ante Deportivo Alavés y Real Betis.
Aunque el conflicto no escaló más allá del momento, dejó en evidencia el ambiente cargado dentro del plantel.
Las distintas visiones futbolísticas y la brecha generacional han generado constantes fricciones en el grupo.
Además, Carreras ha visto reducido su protagonismo en los últimos encuentros del equipo.
Incluso Álvaro Arbeloa le ha ganado terreno en la titularidad, reflejando su pérdida de confianza en el once.