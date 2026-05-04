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Nuevo técnico del Real Madrid: La respuesta inesperada de Zidane que sorprende a todos

La directiva valoraba seriamente su regreso, confiando en su capacidad para reconstruir al equipo

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 17:27
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Sale a la luz la respuesta de Zinedine Zidane luego de que la directiva de Real Madrid lo contactara para ser su nuevo técnico.

Fotos: Cortesía.
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El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada, con dudas tanto en el rendimiento como en la planificación deportiva.
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El conjunto merengue corre el riesgo de cerrar el curso sin títulos importantes, lo que ha encendido las alarmas en la directiva y entre la afición.
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Álvaro Arbeloa es el actual entrenador del Real Madrid, pero su continuidad en el banquillo está lejos de estar garantizada de cara a la próxima campaña.
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Según esas mismas informaciones, Florentino Pérez ya maneja una lista de candidatos para asumir la dirección técnica del club.
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El presidente blanco no está satisfecho con el nivel mostrado por el equipo y considera que es momento de realizar cambios estructurales.
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Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Jürgen Klopp, un perfil que encaja con la idea de renovación que busca el madridismo.
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Sin embargo, el Real Madrid ya había explorado otras opciones meses atrás, como el regreso de Zinedine Zidane.
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Según Diario AS, El club contactó con el técnico francés en diciembre del año pasado con la intención de iniciar una tercera etapa al frente del equipo.
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Zidane, recordado por su exitoso paso en el banquillo blanco, logró conquistar tres ediciones consecutivas de la Liga de Campeones.
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Su legado lo posiciona como uno de los entrenadores más influyentes en la historia reciente del Real Madrid.
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La directiva valoraba seriamente su regreso, confiando en su capacidad para reconstruir un equipo competitivo.
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No obstante, la respuesta del francés fue negativa, descartando cualquier posibilidad de volver al club en este momento.
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Zinedine Zidane explicó que su prioridad es asumir el cargo de seleccionador de Selección de Francia tras el Mundial de 2026, lo que pone fin a cualquier opción de un tercer ciclo en el banquillo madridista.
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Por lo pronto, el equipo merengue deberá seguir buscando.

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