¡No lo quieren más! Aficionados del Real Madrid recolectan firmas para sacar a Mbappé

Aficionados del Real Madrid han iniciado una campaña en Internet para recolectar firmas pidiendo la salida de Kylian Mbappé.
En las últimas horas, un grupo de aficionados lanzó una campaña en internet bajo el nombre de "Mbappé Out", con el cual buscan que la directiva del Real Madrid reconsidere la continuidad del galo.
“Madridistas, haz que tu voz se escuche. Si cree que el cambio es necesario, no te quedes en silencio, firma esta petición y muestra que lo que tu piensas es lo mejor para el futuro del club”, es el mensaje que se puede leer en la campaña.
En los últimos días, Kylian Mbappé ha estado en el ojo del huracán en un momento en que la tensión dentro del vestuario del Real Madrid es evidente tras quedarse sin opciones de ganar ningún título.
El malestar en la capital española con el francés llegó a su punto máximo después de que el francés se ausentara del partido ante el Espanyol por una lesión sufrida una semana atrás.
Mbappé no entró en la convocatoria de Arbeloa y pese a reportarse lesionado fue captado mientras pasaba el fin de semana con su novia, la actriz española Ester Expósito.
Si bien el viaje de Mbappé a Italia fue autorizado por el cuerpo técnico, esto no fue bien recibido entre un sector de la afición.
Hasta el mismo Álvaro Arbeloa se mostró incómodo con la situación de su delantero estrella y dejó un enigmático mensaje en conferencia de prensa.
“En su tiempo libre, cada jugador hace lo que considera oportuno, y yo no me meto en eso. Toda la planificación relativa a los jugadores lesionados está supervisada y gestionada por el cuerpo médico del Real Madrid, que es el que decide cuándo deben ir a Valdebebas y cuándo no”, declaró Arbeloa.
En sus primeras horas de publicación, la campaña ya supera las cinco millones de firmas, superando así la meta de 200 mil que se había propuesto.
Aunque es importante mencionar que la petición la puede firmar cualquier persona aunque no sea aficionada del Real Madrid.
A pesar de que en la temporada anterior ganó la Bota de Oro y acumular 41 goles en esta temporada, un sector del madridismo duda del compromiso de Kylian.
Mbappé no se ha quedado callado ante los cuestionamientos y ha emitido un pronunciamiento.
"Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo", señala el mensaje publicado desde el entorno del galo.