PSG vs Arsenal: Dónde y cuándo será la final de Champions League 2026

Budapest, Hungría.- Arsenal ya conoce su rival para disputar la final de la Champions League 2025-26. El PSG empató ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena (1-1), pero avanzó por el marcador global (5-6) y disputará por segundo año consecutivo el título más importante a nivel de clubes.

Los 'Gunners' jugarán la segunda final de su historia después de 20 años, tras echar ayer al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium con un ajustado global de 2-1.