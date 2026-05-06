PSG vs Arsenal: Dónde y cuándo será la final de Champions League 2026

Budapest, Hungría.- Arsenal ya conoce su rival para disputar la final de la Champions League 2025-26. El PSG empató ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena (1-1), pero avanzó por el marcador global (5-6) y disputará por segundo año consecutivo el título más importante a nivel de clubes.
Los 'Gunners' jugarán la segunda final de su historia después de 20 años, tras echar ayer al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium con un ajustado global de 2-1.
El equipo de Mikel Arteta llegará ilusionado al último partido, que tendrá como sede el Puskás Aréna de Budapest (Hungría), confiando en que podrá conquistar su primera 'Orejona'.
Por su parte, el PSG ya ganó su primera estrella la temporada pasada cuando le pasó por encima al Inter con un abultado marcador de 5-0 precisamente en Múnich. Lo hizo con Luis Enrique en el banquillo y un Ousmane Dembélé desatado y liderando al equipo.
El conjunto francés intentará sellar el bicampeonato y unirse a la prestigiosa lista de equipos que lo han logrado, como el Real Madrid, Benfica, Inter, Ajax y el propio Bayern.
Datos del partido
Fecha: Sábado 30 de mayo.
Hora: 10:00 AM.
Canal: ESPN.