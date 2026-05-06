Es falso que Rashid Mejía propuso poner a Nasry Asfura en el billete de 200 lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones con una fotografía del diputado liberal Rashid Mejía junto a un billete de 200 lempiras. En los mensajes se afirma que el congresista propuso ante el Congreso Nacional que el rostro de Nasry Asfura aparezca en ese papel moneda. La afirmación es falsa. Una revisión en los sitios oficiales del Congreso Nacional no encontró registros de una iniciativa legislativa con ese propósito. Además, Mejía negó haber presentado una propuesta de ese tipo ante el Poder Legislativo. “¡Billete de 200 lempiras con cara de Nasry Asfura! La brillante idea del diputado Rashid Mejía”, señala una publicación en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 4 de mayo de 2026.

El billete de 200 lempiras comenzó a circular en Honduras el 1 de septiembre de 2021 (durante la gestión de Juan Orlando Hernández) con la imagen de dos guacamayas rojas (Ara macao), ave nacional del país. Posteriormente, el 20 de enero de 2026, siete días antes del final de la administración de Xiomara Castro, el Banco Central de Honduras emitió una nueva edición del billete con el rostro de la ambientalista Berta Cáceres, versión que actualmente está en circulación.

No existe propuesta