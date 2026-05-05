Es falso que las Ruinas de Copán serán concesionadas a Estados Unidos por 100 años

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura, sin aportar documentos oficiales, que el Gobierno concesionaría a Estados Unidos la administración de las Ruinas de Copán por un plazo de 100 años.

Eso es falso. De acuerdo con la verificación documental, no existe ningún acuerdo de concesión relacionado con el sitio arqueológico. El Portal Único de Transparencia establece que las concesiones no son aplicables a este tipo de patrimonio.

Además, la Secretaría Municipal de Copán Ruinas emitió en febrero de 2026 una constancia, con vigencia de un año, en la que confirma que no se otorgó ninguna concesión sobre ese territorio.

“Las Ruinas Mayas de Copán serán entregadas en concesión a Estados Unidos por 100 años. Y ellos administrarán el bien histórico nacional, patrimonio de todos los hondureños”, señala textualmente una publicación de Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 24 de abril de 2026.