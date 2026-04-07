Es falso que Nasry Asfura llamara a hondureños a apoyar guerra de EE UU contra Irán

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales asegura que el presidente Nasry Asfura supuestamente afirmó que los hondureños están listos para apoyar a Estados Unidos en la guerra.
Sin embargo, esto es falso. EH Verifica comprobó que no existe registro público de la supuesta declaración atribuida al mandatario hondureño. Además, el secretario de Comunicaciones aclaró que la información es falsa.
“Estamos listos hondureños para ir apoyar a la guerra a nuestros hermanos estadounidenses”, dice literalmente la descripción de una publicación de Facebook, publicada el 4 de abril de 2026.
La tensión en Medio Oriente se agravó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta contra objetivos iraníes.
En respuesta, Irán ejecutó ataques con misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región, lo que abrió un nuevo ciclo de represalias.
Durante las últimas semanas, la crisis se intensificó por amenazas, ultimátums y ataques contra infraestructuras clave, incluidas instalaciones energéticas y rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, paso esencial para el comercio mundial de petróleo.
El 7 de abril, Estados Unidos e Irán acordaron un cese bilateral de ataques por dos semanas. En ese mismo periodo, también se reabrió el tránsito por el estrecho de Ormuz.
Cita falsa
Una búsqueda con las palabras clave “Nasry Asfura + apoyo + Estados Unidos + guerra” no arroja resultados en medios de comunicación confiables que respalden la supuesta declaración.
Asimismo, al rastrear la cita textual en distintos motores de búsqueda, los resultados conducen únicamente a la misma publicación viral, difundida desde un perfil que comparte desinformación.
Tampoco existen registros en las cuentas oficiales del gobierno en Facebook, Instagram y X que evidencien una posición de apoyo a Estados Unidos en el conflicto bélico que implique la participación de hondureños.
De igual forma, al revisar el sitio oficial de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia (SEP), no se encontró ningún pronunciamiento que confirme la versión viral.
En todo caso, el secretario de Comunicaciones del gobierno de Nasry Asfura, José Augusto Argueta, confirmó que la información es falsa y el presidente no ha expresado esas declaraciones.
“Totalmente falso”, afirmó.
EH Verifica ha desmentido previamente contenidos similares que aseguran un supuesto respaldo de Honduras a Estados Unidos en la guerra.
En conclusión, es falso que Nasry Asfura haya dicho que los hondureños deben estar preparados para apoyar a Estados Unidos en la guerra en Medio Oriente.