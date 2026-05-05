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Video omite daños en cancha del estadio Morazán tras concierto

La publicación viral muestra solo una parte de la cancha del estadio Morazán. Fotografías aéreas publicadas por EL HERALDO evidencian deterioro en otra zona de la grama híbrida

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 18:16
Video omite daños en cancha del estadio Morazán tras concierto

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 5 de mayo de 2026

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación acompañada de un video que muestra parcialmente el buen estado de la cancha del estadio Morazán, en San Pedro Sula, tras el concierto del cantante dominicano Eddy Herrera.

Sin embargo, la secuencia omite el estado completo del recinto deportivo. Fotografías aéreas publicadas por EL HERALDO evidencian deterioro en una parte de la cancha híbrida, mientras especialistas advierten que su recuperación requerirá un proceso riguroso y prolongado.

“Las evidencias no mienten, después del concierto, no hubo tales daños”, afirma una publicación en Facebook que ha sido vista más de 76,000 veces desde el 4 de mayo de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 5 de mayo de 2026

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 5 de mayo de 2026

 (Imagen: Facebook)

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, organizó el pasado 2 de mayo un evento gratuito en el estadio, como parte de la conmemoración del Día de la Madre. A la actividad asistieron cientos de personas y contó con la participación del cantante Eddy Herrera.

Tras el evento, el funcionario recibió críticas de distintos sectores, que señalaron que la actividad habría provocado daños en la grama del campo.

La cancha representó en años recientes una inversión cercana a 30 millones de lempiras durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.

Omite el daño

Al realizar una búsqueda en Google con palabras clave se identifican publicaciones en redes sociales ( 1 , 2 ) con imágenes aéreas del campo, fechadas el 4 y 5 de mayo de 2026, pocos días después del evento organizado por Roberto Contreras.

En esas fotografías se observa el deterioro del césped del estadio Morazán.

Además, EL HERALDO publicó un artículo el 4 de mayo con fotografías que documentan daños en el recinto deportivo y permiten contrastar la versión viral, que omite el estado real de la grama tras el evento.

Fotografías de El Heraldo al Estadio Morazán

Fotografías de El Heraldo al Estadio Morazán

 (Imagen: El Heraldo)

Tiempo para recuperar

Mauricio Kawas, director del canal de televisión Todo Deportes, informó que, según expertos consultados, la recuperación de la grama híbrida del estadio Morazán requerirá tiempo y mantenimiento especializado.

En conclusión, el video que circula en Facebook presenta una versión incompleta sobre el estado de la cancha del estadio Morazán.

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Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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